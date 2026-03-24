la Real Fundación de Toledo recupera un dibujo de Victorio Macho desaparecido hace más de tres décadas

Dibujo de Victorio Macho recuperado por la Real Fundación de Toledo. - REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Aldonza Lorenzo', desaparecida a finales del siglo XX, ya se encuentra en Roca Tarpeya tras un proceso judicial de casi tres años. La Real Fundación de Toledo ha anunciado con satisfacción la recuperación definitiva del dibujo original de Victorio Macho.

Esta pieza, realizada hacia 1915 e integrante de la emblemática serie 'La Raza', ha regresado formalmente al patrimonio de la institución tras un exitoso proceso judicial.

La obra formaba parte del legado testamentario que el escultor Victorio Macho destinó a la fundación que él mismo constituyó, tal y como ha afirmado la Real Fundación en nota de prensa.

Sin embargo, el dibujo desapareció de Roca Tarpeya a finales del siglo XX, en un momento previo a que la Real Fundación de Toledo tomara posesión efectiva del inmueble. El proceso de recuperación se inició en 2023, cuando los rastreos periódicos que realiza la Fundación detectaron que la pieza había sido vendida en una casa de subastas.

En cumplimiento de sus obligaciones estatutarias y en defensa del patrimonio del artista, la institución emprendió las acciones legales pertinentes, que se han prolongado durante los años 2024 y 2025 hasta alcanzar el fallo favorable a principios de este mismo año.

La Real Fundación de Toledo ha expresado "su más profundo agradecimiento" al abogado palentino Eutimio García Hospital, cuyo "apoyo desinteresado y rigor profesional" han sido determinantes para argumentar el legítimo derecho de la institución sobre la obra.

Su labor ha permitido corregir una pérdida histórica y asegurar que el legado de Victorio Macho permanezca en Roca Tarpeya, tal y como el artista deseaba. El dibujo 'Aldonza Lorenzo' ya se custodia de nuevo en Roca Tarpeya, sede del Museo Victorio Macho, donde pronto se expondrá junto al resto de piezas de la serie 'La Raza' a la que pertenece la obra.