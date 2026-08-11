'Reanima-HUCU', programa formativo sobre soporte vital por el que pasarán todos los trabajadores del Hospital de Cuenca

ÛReanima-HUCU', programa formativo sobre soporte vital por el que pasarán todos los trabajadores del Hospital de Cuenca. - JCCM

CUENCA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia del Área Integrada de Cuenca, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha puesto en marcha el programa 'Reanima-HUCU', una iniciativa desarrollada en el Centro de Simulación e Innovación de Cuenca (Cesicu), ubicado en el Centro de Salud Cuenca I, cuyo objetivo es reforzar las competencias de toda la plantilla del Hospital Universitario en soporte vital básico y avanzado.

Este programa contempla que todos los profesionales del Hospital Universitario de Cuenca (HUCU) pasen por el Centro de Simulación e Innovación a lo largo de los próximos dos años con el principal objetivo de actualizar y perfeccionar sus conocimientos mediante una formación práctica basada en simulación clínica.

Desde el comienzo de la iniciativa, a principios del mes de abril, se han desarrollado ya 20 actividades formativas, en las que han participado 320 profesionales de distintas categorías del hospital, tanto profesionales sanitarios como no sanitarios, ha informado la Junta en nota de prensa.

Los cursos combinan contenidos teóricos con talleres prácticos y escenarios de simulación que permiten entrenar la respuesta ante situaciones de emergencia y favorecen el trabajo en equipo y la toma de decisiones en un entorno seguro.

La programación continuará durante los próximos meses con la celebración de 10 nuevas ediciones antes de finalizar el año, en las que está previsto formar a alrededor de 150 profesionales más.

FORCAP, PARA ATENCIÓN PRIMARIA

Con este programa, la Gerencia del Área Integrada reafirma su compromiso con la formación continuada de sus profesionales y con la calidad y la seguridad asistencial y promueve la actualización permanente de conocimientos y habilidades para una mejor atención sanitaria a los conquenses.

En esta línea, desde el año 2022, se desarrolla en el Cesicu, el programa Forcap (Formación para Centros de Atención Primaria) en el que participan todos los profesionales de los Centros de Salud del Área Integrada de Cuenca.

Principalmente el contenido del programa contempla la formación en temas relacionados con la atención de las urgencias y emergencias en Atención Primaria, a través de la realización de talleres prácticos y de simulación para los profesionales de cada centro de salud, tanto sanitarios como no sanitarios, que pasan una jornada ordinaria de trabajo en el Centro de Simulación

El objetivo es formar a los profesionales de las zonas rurales que no siempre tienen fácil acudir a la acciones se programan.

Todos los profesionales de los centros de salud pasan por el Centro de Simulación al menos una vez al año para actualizarse en diferentes competencias como atención a urgencias, suturas, manejo de vía subcutánea en paliativos, vendaje funcional o comunicación.

En lo que va de año 2026 ya se han desarrollado 28 actividades en el Forcap, en las que han participado 294 profesionales de Atención Primaria del Área Sanitaria de Cuenca y antes de que finalice el año se habrán desarrollado otras 13 acciones formativas.