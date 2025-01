La reparación de las escaleras mecánicas de Safont la hará Ayuntamiento de Toledo pero repercutirá en la concesionaria

TOLEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad y Régimen Interior de Toledo, Iñaki Jiménez, ha anunciado este viernes que la semana que viene la Junta de Gobierno Local aprobará la realización de la obra de reparación subsidiaria de las escaleras mecánicas de Safont, que se repercutirá posteriormente a la empresa concesionaria.

"Pondremos fin a una situación que lleva cerca de siete años sin solucionarse", ha señalado Jiménez, quien ha explicado que "el proyecto ya está hecho, solo falta licitarlo e irá con carácter de urgencia, por lo que en 15 días el procedimiento estará hecho y en el primer trimestre estar realizada la obra para impermeabilizarlo y evitar así las filtraciones de agua". Una obra que tendrá un coste aproximado de 280.000 euros, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por otro lado, Jiménez ha informado de las obras que se van a realizar en la delegación de Gobierno que implicará la ocupación de parte de la vía pública en el entorno de la plaza de Zocodover y, por tanto, en la movilidad. El andamio "no ocupará la vía, sino los camiones y contenedores, por lo que es imposible compaginar la obra con el transporte público, tanto de taxis, mercancías y autobuses".

De hecho, ha anunciado, la grúa se ubicará en la bajada del Arco de la Sangre donde está actualmente la estatua de Cervantes, "que se retirará hasta que se retire la grúa y, además, se restringirá el paso de peatones por este lugar". Jiménez ha indicado que todo este operativo "se ha consensuado entre los técnicos municipales y los de la Delegación de Gobierno para intentar solventar estos problemas que va a acarrear la propia obra".

Del mismo modo, los autobuses urbanos se instalarán temporalmente en Gerardo Lobo. "Retiraremos las plazas de parking que hay de zona verde de residentes, que están a la derecha y las pondremos en el lado izquierdo, de manera que implicará que se quede en sentido único de bajada". Una propuesta que viene acompañada de una obra en el muro de Gerardo Lobo que ya está adjudicada por lo que "el día 20 de enero como muy tarde comenzarán las obras que durarán un mes", ha asegurado.

Además, se instalará una lanzadera de autobuses que subirán desde Bisagra hasta Zocodover para personas con movilidad reducida, "que lo haremos con las líneas de autobuses del Casco Histórico".

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO DE UNAUTO

En otro orden de cosas, el concejal ha informado sobre la subvención al transporte público que ha sido denegada por el Ministerio que asciende a unos 520.000 euros, en base a una deuda que contrae la empresa concesionaria del servicio, Unauto, de 0,99 céntimos con fecha de mayo del año 2020.

Jiménez ha explicado que cuando se presentó la documentación correspondiente para solicitar la subvención el pasado 15 de julio de 2024, todos los certificados indicaban que la empresa estaba al corriente de pago y sin deuda. "No entendemos a qué criterios responde que nos hayan denegado la subvención, máxime cuando hay una orden ministerial de Hacienda que señala que todas las deudas que sean inferiores a 3 euros no notifican, aun así, la empresa se hace cargo de la deuda más los intereses, que asciende a un total de 1,13 euros y el Ministerio dice que ya no le vale".

Es por eso que desde el Ayuntamiento se presentó un recurso de apelación que ha sido admitido a trámite, "es absurdo y desproporcionado lo que han hecho", ha indicado el concejal de Movilidad.

ZONA MAGENTA

En referencia a la zona magenta, el concejal de Movilidad ha explicado que en este momento se está pintando todo el aparcamiento de Safont y espera que este mismo domingo ya esté todo terminado, para que la próxima semana se empiece a instalar la barrera, las cámaras y los parquímetros. Contará con 610 plazas de aparcamiento y entrará en funcionamiento en el mes de febrero.

Esto, ha indicado Iñaki Jiménez, "no es un capricho del alcalde, ni de este equipo de Gobierno; responde a una situación de necesidad, ya que en Toledo entran diariamente en torno a 75.600 vehículos diarios, un volumen que no es asumible en cuanto a la movilidad, y esta zona magenta ayudará a aliviar el tráfico en la ciudad, además para que las personas que vienen de fuera a trabajar aquí, aporten a la sostenibilidad".

Ha reiterado que no se trata de un afán recaudatorio como dice la oposición y les recuerda también que en Santa María de Benquerencia, "la implantación de la zona magenta no es la implantación de la ORA como se empeñan en decir, mintiendo a los vecinos del barrio".

Jiménez ha explicado que lo que se va a hacer responde a una necesidad de aparcamiento en el entorno del Hospital Universitario de Toledo, "e incluso a una cuestión de seguridad, ya que los vehículos están aparcados en plena curva, con lo cual la visibilidad es muy complicada".

Por ello, se va a acondicionar una parcela de titularidad municipal como aparcamiento donde se van a instalar cámaras y donde los vecinos empadronados en Toledo y que paguen el impuesto de circulación en la ciudad no tendrán que pagar nada.