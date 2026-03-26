'Residencia Ya' pide un modelo público para San Juan de Dios en Toledo y rechaza viviendas colaborativas para mayores

Plataforma 'Residencia Ya' pide que el edificio de San Juan de Dios sea residencia de mayores pública con centro de día - EUROPA PRESS

TOLEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'Hospitalito Ya' ha cambiado su nombre por el de 'Residencia Ya' para pedir al Ayuntamiento de Toledo que inste a la Diputación toledana a elaborar un convenio de cesión del edificio del hospital de San Juan de Dios, propiedad de la institución provincial, para que la Junta realice las obras de adecuación oportunas con el fin de que esta infraestructura del Casco Histórico de Toledo se convierta en una residencia para mayores de gestión pública, incluyendo entre sus servicios el de centro de día.

Así reza el manifiesto que el presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, José Luis Calvo, ha leído este jueves ante los medios de comunicación, a las puertas de San Juan de Dios, ante el anuncio hecho por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, hace unas semanas "para dar uso al edificio de San Juan de Dios con un modelo de covivienda para mayores, con el anglicismo publicitario de 'cohousing senior'".

Según ha indicado, lo que ahora propone el alcalde no es el modelo público "amable" de convivencia para mayores donde los residentes pueden tomar decisiones y autogestionar sus prioridades, "sino el modelo de negocio residencial donde una empresa privada busca el máximo rendimiento económico posible teniendo a los mayores como clientes cautivos".

NEGOCIO PRIVADO CON ÁNIMO DE LUCRO

"No es un servicio público sino un negocio privado donde el ánimo de lucro lo es todo", ha dicho, para agregar que este "modelo privatizador" de propiedades y de servicios públicos "hace que la empresa que se encargue de la rehabilitación del edificio público por un coste bajo durante decenas y decenas de años, gestione un negocio residencial para mayores en el gran inmueble público de San Juan de Dios, Bien de Interés Cultural".

Ha afirmado que tanto el alcalde como la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, estuvieron de acuerdo en que este bien público tuviese un uso también público. "Por eso fue sorprendente cómo, poco después, tanto Ayuntamiento como Diputación apoyaron con entusiasmo el proyecto de construcción de un hotel de lujo para turistas en el edificio de San Juan de Dios".

"Ahora estas instituciones vuelven a mutar y presentan otro proyecto en el edificio donde se combina un negocio hostelero junto con un negocio casi hotelero de alquiler de micro viviendas-estudio con espacios comunes para mayores", subraya, para agregar que desde el punto de vista de las necesidades residenciales y asistenciales del vecindario "no es dato tranquilizador que el alcalde de Toledo siga dando bandazos sobre el uso más adecuado" para este inmueble.

Es por ello por lo que insta a las administraciones competentes a paliar la pérdida de servicios residenciales públicos para mayores en la ciudad y a asumir sus responsabilidades proponiendo espacios que tengan disponibles para garantizar los derechos de los mayores en la ciudad donde residen.

UNA INFRAESTRUCTURA NOTABLE

"Una residencia pública para mayores es una infraestructura notable para la ciudadanía, porque permite una permanencia económicamente viable del vecindario residente de mayor edad, afianzando un modelo de mantenimiento sostenible de servicios públicos que hace que los barrios sean habitables y habitados", subraya.

Según 'Residencia Ya', la continua apertura de negocios privados de alojamientos para mayores "demuestra que una residencia pública para mayores es más que necesaria porque los mayores demandan tener como alternativa principal los servicios públicos de residencias y no ser teledirigidos a ser clientes forzosos de costosos negocios de alojamientos privados".

A preguntas de los medios, desde la Plataforma han indicado que este mismo escrito se presentó ya al pleno del Ayuntamiento de Toledo y ha sido aprobado por unanimidad. "No pedimos ni más ni menos que lo que el Ayuntamiento, en pleno y además por unanimidad, acordó en su día cumplir".

Del mismo modo, sobre futuras acciones a llevar a cabo, han señalado que tienen que reunirse con el fin de "ir diseñando los siguientes pasos". "Pero que sepan ya las administraciones públicas que no nos vamos a quedar parados porque es una infraestructura muy necesaria y en este barrio más porque está empezando a alcanzar cierta edad".