Restablecido el tráfico en la CM-9232 en Boniches y la CM-2106 en Laguna del Marquesado tras retirar los árboles caídos

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CUENCA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La carretera CM-9232 a su paso por el término municipal de Boniches y la CM-2106 a la altura de Laguna del Marquesado, ambas localidades en la provincia de Cuenca, tienen ya restablecida la circulación tras la retirada de los árboles caídos que habían provocado su corte.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha recibía el primer aviso a las 10.09 horas de este domingo. La caída de un árbol obligaba a cortar la CM-9232 en el kilómetro 3 a la altura de Boniches.

Minutos más tarde, a las 10.12 horas, la CM-2106 en el kilómetro 21 a su paso por Laguna del Marquesado también tenía que cortarse por la caída de un árbol.

Hasta sendos lugares se han desplazado Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.