De la Rosa trabaja en que su relevo en CCOO sea de consenso, admite apego por la política y se abre a escuchar ofertas

Toledo capital es el lugar elegido para el 15 y 16 de mayo

TOLEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa, ha afirmado que trabaja en fraguar su relevo, para que este se caracterice por el consenso y por integrar todas las sensibilidades, en el marco de su anunciada marcha de este sindicato en mayo del año próximo.

Ha presumido de tener "cuadros suficientes para que puedan presentarse no sólo secretarios o secretarias generales sino para formar o conformar la Ejecutiva regional", contando con "la mirada de buenos ojos de la propia organización sindical en el ámbito estatal".

Incide De la Rosa en la unidad, porque "lo peor que le puede ocurrir a un sindicato es que haya desunión", lo que hace que "uno trabaje menos".

EL DÍA DESPUÉS DE IRSE

El día después de dejar el sindicato Paco de la Rosa tiene "un montón de proyectos" en su cabeza y "podría escuchar alguna" oferta, pero no va a perseguirla. Preguntado por si estas ofertas están relacionados con la política, ha reconocido que siempre le ha gustado porque se considera un político.

"Mi actividad es una actividad política, en un espacio muy concreto, pero sí, la participación en la política es muy activa. Yo soy político, a mí me gusta la política. Es decir, si alguien pudiera considerar que puedo ser válido en algún lugar, pues solo tiene que planteármelo. Pero no es una cuestión que me angustie".

No obstante, ha dejado claro que no tiene "ningún afán", ni su decisión ha estado condicionada a abrirse la puerta hacia otro camino, sino que "ha sido una decisión de terminar". "Yo creo que es saludable para la propia organización y para la persona", tras finalizar los tres mandatos que ha encabezado en CCOO.

CONGRESO REGIONAL EN TOLEDO Y NUEVOS ESTATUTOS

Así las cosas, ha confirmado que el congreso para elegir a la nueva Ejecutiva regional y el nuevo secretario regional será en Toledo el 15 y 16 de mayo, reseñando que ya tienen elaborado el borrador del documento a la ponencia del Congreso Estatal.

Las líneas de trabajo recogidas en este documento pasan por incrementar el diálogo social, potenciar las medidas ligadas a las Agenda 2030, la igualdad, mayores recursos en sanidad o incrementar el peso en bienestar social, entre otras.

CCOO Castilla-La Mancha está integrada por seis federaciones, la de Industria, de Hábitat, la de Servicios, la de Sanidad, la de Administración Pública General o Autonómica y la Federación de Educación y estas tendrán sus congresos en torno al mes de abril, junto con los congresos que se realizarán también en las cinco capitales de provincia.

Además, se trabaja en la revisión de estatutos de CCOO a nivel regional, con el objetivo de optimizar recursos y que los mecanismos de las seis federaciones "puedan embridar su trabajo con las organizaciones territoriales para optimizar los recursos humanos que tenemos".