Rubén Sánchez recibe con "satisfacción" la Estrella Michelín para Epílogo y espera conseguir "muchas cosas más"

TOMELLOSO (CIUDAD REAL), 26 (EUROPA PRESS)

El chef Rubén Sánchez, que consiguió el pasado mes de noviembre la primera Estrella Michelín para el restaurante Epílogo de la localidad ciudadrealeña de Tomelloso, ha recibido esta distinción con la "satisfacción al trabajo bien hecho" y no se conforma: "Esperamos conseguir muchas cosas más".

En una entrevista concedida a Europa Press, Sánchez ha manifestado que tanto él como su equipo están "muy contentos", a lo que ha añadido que después de conseguir esta Estrella Michelín el restaurante está recibiendo "muchas visitas", aunque ha añadido que si no se hubiera conseguido ese premio no habría sido el final de Epílogo.

"No, no creo, porque Epílogo no es Rubén Sánchez. Epílogo lo compone muchísima gente y al final esto siempre se lleva adelante", ha agregado, para concretar que las reservas se han duplicado desde que el restaurante recibió este reconocimiento y que no se han aumentado los precios, más allá de los que suben los proveedores a principios de año.

Respecto a su equipo y cómo ha contribuido a forjar esta Estrella Michelín, el chef de Epílogo ha apuntado que el éxito ha sido de todos los que trabajan en el restaurante. "Tenemos un equipo fantástico de gente muy trabajadora y de gente que tira hacia adelante", ha indicado.

También ha destacado el trabajo que se hace en sala, consciente de que un restaurante no es solamente la cocina sino que son "muchas cosas" las que engloban Epílogo como sala, bodega o instalaciones. "Todo", ha manifestado el chef.

Sobre si esperan conseguir más premios, Rubén Sánchez ha afirmado que estarán agradecidos "de todo lo que venga". "Al final nosotros trabajamos para el cliente y queremos que se vaya contento, que repita", ha manifestado.

Finalmente, preguntado por si, después de que 13 restaurantes de Castilla-La Mancha tengan ya una Estrella Michelín, la cocina castellanomanchega está de moda, Sánchez ha señalado que "siempre" ha estado de moda. "Es un territorio muy grande, estamos en el centro de la Península y yo creo que cualquier viajero que va del norte al sur o del sur al norte, siempre para en Castilla-La Mancha a degustar sus platos".