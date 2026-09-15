Sabrido se descarta como candidato a la Alcaldía de Toledo: "Va a haber candidatos o candidatas que serán magníficos"

El Delegado Del Gobierno De España En Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, Atiende A Los Medios. - DELEGACIÓN
TOLEDO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, después de que una encuesta electoral le incluyese entre los posibles candidatos del PSOE a la Alcaldía de Toledo, ha asegurado que no contempla liderar esa lista.
"Las encuestas son encuestas. Yo ahora me encuentro muy enfocado en el asunto de delegado del Gobierno y desde luego no contemplo ser candidato", ha dicho preguntado sobre una encuesta electoral que está realizando de manera telefónica la consultora SW Demoscópica. En ella se incluye su nombre, junto al de Noelia de la Cruz y el de Pablo García como posibles candidatos al bastón de mando toledano.
"Creo que va a haber candidatos o candidatas que serán magníficos y excelentes alcaldes. Creo que el Ayuntamiento de Toledo, en estos cuatro años, ha puesto de manifiesto que se necesita un equipo de gobierno absolutamente distinto. Y estoy convencido que así lo votarán los toledanos", ha terminado apostillando, el que fuese concejal y vicealcalde de Toledo con la actual ministra de Educación, Milagros Tolón.