Sahuquillo recalca el compromiso del PSOE con el campo ante los "recortes" que plantea el PP

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo. - PSOE

CUENCA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cuenca y cabeza de lista al Congreso por la proviincia conquense, Luis Carlos Sahuquillo, ha reafirmado durante un encuentro con militantes y simpatizantes en Quintanar del Rey, el compromiso de los socialistas con los agricultores y ganaderos de la provincia y ha advertido de las consecuencias que tendría para el campo conquense la propuesta de nueva Política Agraria Común (PAC), que pretende impulsar el comisario europeo de Agricultura Christophe Hansen, del Partido Popular Europeo.

Sahuquillo ha mostrado su rechazo al recorte del 20% de los fondos de la PAC que contempla esta propuesta, al considerar que supondría una importante pérdida de recursos para Cuenca y afectaría directamente a miles de agricultores y ganaderos, así como a la actividad económica y al empleo de los municipios rurales, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

El dirigente socialista ha señalado que los fondos de la PAC son "fundamentales para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, mantener la actividad en el medio rural y generar oportunidades en los pueblos".

En este sentido, ha advertido de que el PP "no puede dar la espalda a un sector estratégico para la economía y la alimentación". "No puede ser que nuestros agricultores paguen las consecuencias de las guerras que está impulsando la extrema derecha, los fondos de la PAC son necesarios para generar riqueza, actividad y empleo en nuestros pueblos", ha señalado.

El secretario general del PSOE de Cuenca ha recordado también el "respaldo" que el Gobierno de España ha prestado al sector agrario en momentos de especial dificultad, con la puesta en marcha de ayudas directas al gasóleo agrícola y a los fertilizantes para aliviar el incremento de los costes de producción y apoyar a agricultores y ganaderos.

Asimismo, Sahuquillo ha puesto el acento en la necesidad de facilitar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, garantizando ayudas y recursos que permitan el relevo generacional y aseguren la continuidad de las explotaciones.

"Frente a los recortes que plantea el Partido Popular, es necesario mantener una PAC con financiación suficiente y de seguir respaldando a quienes sostienen buena parte de la economía de nuestros municipios", ha finalizado.