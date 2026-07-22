Sánchez reitera un "gran pacto de Estado" contra la emergencia climática y dice que C-LM se lo toma "en serio"

1106064.1.260.149.20260722121047 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (d), durante una visita al Puesto de Mando Avanzado por el incendio de La Mierla. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

GUADALAJARA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha reiterado su convicción de que España necesita "un gran acuerdo, un gran pacto de Estado" contra la emergencia climática y ha considerado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se está tomando "en serio" estas políticas.

Sánchez, que ha visitado este miércoles el puesto de mando avanzado del incendio de La Mierla (Guadalajara) en Tamajón, acompañado del presidente regional, Emiliano García-Page, ha aseverado que "no podemos acordarnos de los incendios o de las emergencias climáticas que derivan en emergencias de protección civil cuando se producen" sino que "tenemos que hacerlo previamente".

"Tenemos que concienciar a la ciudadanía, tenemos que no banalizar sobre los efectos de la emergencia climática sino tomárnosla muy en serio. Y eso no es política, no es ideología, es ciencia", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que las políticas contra la emergencia climática no pueden consistir únicamente en extinguir los incendios sino también en "aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año y también apostar por aquellas políticas que mitiguen y nos adapten a la emergencia climática".

"Y yo quiero reconocer, porque he sido testigo de ello, que Castilla-La Mancha eso se lo toma en serio", ha apostillado.

(Seguirá ampliación)