Sandra Sánchez, Película de Barro de los Premios Pávez por su "perseverancia y esfuerzo"

El Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina - Premios Pávez concederá este año su Película de Barro a Sandra Sánchez. - FESTIVAL

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Talavera de la Reina-Premios Pávez va a conceder este año su Película de Barro a Sandra Sánchez, campeona olímpica de kárate y una de las figuras deportivas más importantes vinculadas a la ciudad. El reconocimiento se entregará el 16 de octubre en el Teatro Victoria, durante el acto de inauguración de la decimotercera edición del festival.

La Película de Barro distingue a personas cuya trayectoria ha contribuido de manera especial a la identidad, la cultura y la proyección de Talavera de la Reina y su entorno. En esta edición, el festival ha querido reconocer a una deportista que "ha llevado el nombre de su ciudad a escenarios de todo el mundo y cuya historia representa valores como el esfuerzo, la perseverancia, la humildad y la capacidad de abrir nuevos caminos".

Nacida en Talavera de la Reina, Sandra Sánchez construyó una carrera deportiva excepcional hasta alcanzar el oro olímpico en Tokio 2020. Su trayectoria, sin embargo, estuvo lejos de responder al camino habitual hacia la élite: después de ser descartada del equipo nacional y en un deporte en el que la edad suele marcar muy pronto el final de la competición, continuó trabajando hasta alcanzar las mayores metas deportivas.

Para los Premios Pávez, según informa en nota de prensa el festival, su historia conecta especialmente con el significado de la Película de Barro: el reconocimiento a quienes, desde sus respectivos ámbitos, contribuyen a transformar su entorno y se convierten en referentes sin perder el vínculo con sus raíces. El festival quiere poner también en valor una trayectoria que ha servido para visibilizar el deporte femenino.

El homenaje, además, estará acompañado de la proyección especial de Karateka, la película dirigida por Aritz Moreno e inspirada en la vida de Sandra Sánchez.

La sesión inaugurará la XIII Edición de los Premios Pávez y tendrá lugar el mismo viernes 16 de octubre en el Teatro Victoria de Talavera de la Reina, con la presencia de Sandra Sánchez y del equipo de la película. La proyección permitirá al público talaverano descubrir la historia de Sandra antes de su llegada a los cines de toda España.

Este pase especial supondrá también el regreso de Aritz Moreno a los Premios Pávez. El director ya estuvo en Talavera de la Reina para recoger el Pávez Emergente con motivo de su ópera prima, Ventajas de viajar en tren. Ahora vuelve al festival con una película estrechamente vinculada a la ciudad y a una de sus figuras más reconocidas, sumando un componente especialmente simbólico al encuentro.

KARATEKA: MUCHO MÁS QUE UNA HISTORIA SOBRE EL DEPORTE

Protagonizada por Andrea Ros y Patrick Criado, Karateka recorre la vida de Sandra Sánchez desde sus comienzos en Talavera de la Reina hasta la consecución del oro olímpico en Tokio 2020.

Andrea Ros interpreta a Sandra Sánchez, mientras que Patrick Criado da vida a Jesús del Moral, su entrenador y compañero de vida. La película sigue un recorrido en el que el deporte se cruza con el amor, la amistad, la frustración, la perseverancia y la búsqueda de la excelencia, mostrando todo lo que sucede antes de alcanzar un éxito que durante mucho tiempo parecía imposible.

Bajo la dirección de Aritz Moreno, la película combina la espectacularidad visual de los katas y las competiciones con la dimensión más humana de sus protagonistas. Para preparar sus personajes, Andrea Ros y Patrick Criado se sometieron durante meses a una intensa preparación física y técnica, acompañados por Sandra Sánchez y Jesús del Moral, que participaron como asesores deportivos del proyecto y colaboraron durante su desarrollo para trasladar a la pantalla con autenticidad el universo y los valores del karate.

Junto a Ros y Criado, forman parte del reparto Ernesto Alterio, Antonio Durán 'Morris', Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons y Chani Martín, además de los intérpretes japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani.

El guion está firmado por David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa, con la colaboración de Javier Gullón.

Más allá del relato deportivo, Karateka aborda la historia de una mujer que siguió compitiendo cuando las convenciones de su disciplina parecían indicar que ya era demasiado tarde y que terminó alcanzando el mayor logro posible: convertirse en campeona olímpica.

La película es una producción de Atresmedia Cine y Sr.&Sra. y llegará a las salas españolas distribuida por Warner Bros. Pictures Spain.