Santi Cabañero reivindica la labor de los colectivos sociosanitarios: "Hacen de la Feria absolutamente única y humana"

El presidente de la Diputación, Santi Cabañero, en la actividad de la Cruz Roja. - DIPUTACIÓN DE ALBACETE

ALBACETE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, acompañado por el diputado responsable del Área Social, José González, ha dedicado parte de esta jornada a visitar los espacios que los colectivos sociales y sociosanitarios tienen un año más en el Recinto Ferial, compartiendo conversación, recuerdos y anécdotas con quienes los hacen posibles.

"El corazón de la Feria de Albacete no es el Templete; son todos los colectivos sociales y sociosanitarios que hacen que sea absolutamente única y humana".

Y es que, como ha señalado, estos espacios consiguen algo especialmente valioso: que una celebración multitudinaria como la Feria sea también "escaparate de solidaridad, altavoz de realidades que necesitan ser escuchadas y punto de encuentro con quienes trabajan cada día para mejorar la vida de otras personas".

Según informa la Institución provincial, Cabañero y González han ido parando en los diferentes espacios para interesarse por el trabajo de las asociaciones, por cómo están viviendo estos días y por sus proyectos y necesidades, pero también para trasladarles agradecimiento.

"Lo verdaderamente importante no es sólo lo que hacen aquí durante la Feria, sino todo lo que hay detrás cuando las luces del Recinto se apagan": profesionales, voluntariado, familias y personas usuarias sosteniendo durante los 365 días del año una inmensa red provincial de cuidados y acompañamiento", ha destacado.

En su recorrido han compartido tiempo con Cocemfe, Fundación ASLA-Asprona, AFAEPS, Aidiscam, Afanion, AFA, Apaceal, Asapa, Amiab, Párkinson, Sampo, así como con ACCLM-Celíacos, Desarrollo, Donantes de Sangre, Aicclam-Coclear, AMAC, Teléfono de la Esperanza, Adace, Uno Más, La Casa del Alfarero, Arca de Noé y Acepain, colectivos que llevan su 'casa' estos días a distintos puntos del ferial.

Una diversidad que, para el presidente provincial, refleja también la riqueza del tejido asociativo albacetense y su capacidad para llegar allí donde se necesita una mano, una escucha, un recurso o simplemente alguien que acompañe.

MÁS DE 28 MILLONES

Cabañero ha recordado que la Diputación de Albacete destina más de 28 millones de euros al apoyo al ámbito sociosanitario, al Tercer Sector, a Sanidad y a las políticas de Igualdad.

Dentro de ese esfuerzo, más de 1,6 millones de euros se articulan mediante convenios con entidades del ámbito social y sanitario, mientras que más de 1,1 millones se canalizan a través de convocatorias de ayudas.

Especialmente significativa es la convocatoria dirigida específicamente a entidades sociosanitarias, dotada este 2026 con 464.860 euros, un 22% más que en 2025, para respaldar a organizaciones que trabajan en la provincia acompañando a personas en situación de enfermedad, dependencia, discapacidad o vulnerabilidad.

"Detrás de cada euro hay personas", ha remarcado Cabañero, poniendo el foco en que el objetivo último de estas políticas no son las cifras, sino contribuir a que las asociaciones dispongan de más herramientas para desarrollar su labor y que ninguna persona, viva donde viva en la provincia, tenga que afrontar sola una situación difícil.

FERIA DE LA QUE PRESUMIR

El presidente provincial ha reivindicado finalmente que, junto a la música, la gastronomía, las atracciones o los grandes encuentros que caracterizan estos días, existe "una Feria que habla de solidaridad, inclusión y compromiso colectivo".

Una Feria que, ha señalado, merece ser recorrida "despacio", entrando en estos espacios, preguntando y escuchando las historias que hay detrás de cada asociación.

"Una Feria verdaderamente grande no lo es sólo por la gente que reúne, sino por su capacidad para que todo el mundo encuentre su sitio en ella".

Y ése, ha concluido Cabañero, es uno de los grandes valores de la Feria de Albacete: "Aquí cabemos todos y todas. Y estos colectivos nos recuerdan cada año que la mejor forma de hacer provincia es cuidándonos unos a otros".