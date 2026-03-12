Satse celebra en Albacete su II Jornada sobre violencia de género para sensibilizar sobre el problema en adolescencia

II jornada sobre Violencia de Género de Satse. - SATSE

ALBACETE 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Informar y sensibilizar a los profesionales de Enfermería y Fisioterapia sobre el impacto y la singularidad de la violencia de género en la adolescencia ha sido el objetivo de la II jornada sobre Violencia de Género que bajo el lema 'Adolescencia, un reto para Enfermería y Fisioterapia', ha celebrada este jueves el Sindicato de Enfermería en Albacete con la asistencia de 200 enfermeras y fisioterapeutas en la sede de la Diputación.

Durante la Jornada, Satse ha trasladado el papel clave de enfermeras y fisioterapeutas en la detección precoz de situaciones de abuso en la adolescencia, según ha informado el sindicato por nota de prensa.

Por ello, la secretaria provincial de SATSE Albacete, Nieves Gómez, ha destacado la labor que la enfermera escolar realiza en materia de formación y educación en igualdad a los jóvenes y la importancia de su presencia en los centros educativos.

"Invertir en enfermería escolar es invertir en prevención, en salud pública, en igualdad y en futuro porque la enfermera escolar puede educar y orientar no solo al alumnado, sino también a las familias y al profesorado", ha declarado.

En este sentido, Satse ha reclamado la presencia de enfermeras y enfermeros en todos los centros educativos para que, a través de charlas, talleres y otras actividades formativas, puedan educar en la igualdad, rompiendo mitos y estereotipos sobre roles de género impuestos y poniendo ejemplos reales y comprensibles para los niños, niñas y adolescentes.

La ponencia 'Visión general de Violencia de Género en la adolescencia', a cargo de la Doctora en Psicología y diplomada en trabajo social, Vicenta Rodríguez Martín, ha abierto el programa de la jornada, a cuya inauguración han asistido el diputado provincial de Sanidad, Francisco García Alcaraz; la delegada de Sanidad de la Junta, Juana García Vitoria; la concejala de Personas e Igualdad, Gala de la Calzada, y el coordinador de Humanización y Atención a las Personas GAI Albacete, José Miguel García Molla.

En el programa también se abordado otras cuestiones como: 'La Huella Invisible: consecuencias psicológicas y personales de la violencia de género en adolescentes', charla impartida por Guadalupe Vázquez Sanchís (licenciada en Psicología) y la 'Violencia de Género en la consulta joven' impartida por María Jesús Martín Díaz.

BIENVENIDA DE LA DIPUTACIÓN

El diputado de Sanidad, Francisco García, ha dado la bienvenida a las personas participantes, y ha destacado la importancia de este encuentro, agradeciendo la elección de la 'Casa Provincial', como ya ocurriera en su primera edición, y ha subrayado la relevancia de generar espacios de diálogo, formación y sensibilización para abordar este problema social, sanitario y estructural.

Además, ha puesto en valor el trabajo de Satse en la figura de su secretaria provincial en Albacete, Nieves Gómez, remarcando que su labor va más allá de la acción sindical, "defendiendo los derechos de la profesión", y ha señalado su compromiso social, apuntando que las enfermeras y enfermeros representan "una parte esencial del sistema público de salud, que merece reconocimiento y admiración".

Centrado en la violencia machista en la adolescencia, García ha explicado que en muchas ocasiones comienza de forma silenciosa, y ha lamentado que se trata de conductas que se han normalizado.

También ha señalado la influencia de las redes sociales y ha advertido que "en esta materia, como ocurre con las vacunas, si uno se vacuna el beneficio es colectivo; si trabajamos contra la violencia de género, ayudaremos a la persona y a la familia, pero también a la sociedad en general".

García subraya el papel de los y las profesionales sanitarios en la lucha contra la violencia machista En este sentido, ha afirmado que la información y la sensibilización son herramientas fundamentales para detectar, prevenir y acompañar a quienes la sufren, incidiendo en la relevancia de esta cita para avanzar en esa dirección, y ha lamentado que, como ocurre con otras cuestiones "que hasta hace poco no se cuestionaban", como las vacunas o el cambio climático, "han aflorado los negacionistas de la violencia de género".

Por ello, no ha dudado en indicar que "es imprescindible hablar de violencia machista, no callar y poner el foco en esta realidad, con unas cifras que crecen cada día".

Además, ha explicado que abordarla en la adolescencia es vital porque, "como apuntan desde la UNESCO, esta etapa de la vida es idónea para inculcar valores y buenas conductas".

Enfermero de profesión, el diputado de Sanidad también ha recordado que "cuando estudiábamos en la carrera los conceptos de empatía, nos decían que hay que tener empatía, pero no implicación, y yo creo que ha llegado el momento de tener más implicación".

Asimismo, García ha destacado el papel clave de los profesionales sanitarios, especialmente de la enfermería, en la lucha contra la violencia machista, aseverando que su labor va más allá de la atención clínica.

"Son la puerta de entrada al sistema de salud", ha afirmado, aludiendo a su capacidad de escuchar, acompañar, explicar y generar confianza, "algo que puede marcar la diferencia en estas situaciones".

También ha remarcado su relevancia en el ámbito rural de la provincia, donde muchas profesionales de enfermería son también referentes comunitarios y personas de confianza para la ciudadanía.