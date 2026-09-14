El sector apícola en Albacete concita apoyo de administraciones en un año complicado con un 50% menos de producción

El vicepresidente primero del Gobierno regional, en el estand de la Asociación Provincial de Apicultores. - JCCM

ALBACETE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector apícola en Albacete ha concitado el apoyo de las administraciones en la Feria de la ciudad, en un año complicado con una reducción que oscila en un 50 por ciento y un 60 por ciento menos de producción, según ha afirmado el presidente de la Asociación de Apicultores de la Provincia de Albacete (ASAPA), Ricardo Ortega.

Ortega ha estado acompañado por el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro; el de Agricultura, Julián Martínez Lizán y el presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, tal y como han informado en nota de prensa el Gobierno regional y la Diputación de Albacete.

Por su parte, el presidente de ASAPA ha dibujado un panorama difícil para el sector. "Este año es supercomplicado", ha advertido, cifrando entre un 50% y un 60% la reducción de la producción respecto a un año normal.

Las altas temperaturas, la varroa y otras enfermedades, los efectos del cambio climático o la presión del abejaruco se encuentran entre los problemas que están afectando a las explotaciones y que, según ha explicado, pueden provocar también una elevada mortandad.

El presidente de ASAPA ha explicado que en una asociación de tamaño medio como ésta desaparecen prácticamente cada año "dos o tres explotaciones profesionales" por su escasa viabilidad y que actualmente resulta muy complicado que nuevas personas se incorporen a la actividad si no existe previamente una explotación familiar que pase de padres a hijos.

Ha agradecido el respaldo institucional y ha explicado el trabajo divulgativo que la Asociación viene realizando en la Feria mediante actividades como talleres de velas, catas de miel o demostraciones de extracción destinadas a escolares.

Una labor que tiene también un objetivo muy concreto: que quienes visitan el stand "consuman lo máximo posible de miel local" y conozcan mejor lo que existe detrás de este producto.

4,3 MILLONES DE AYUDAS

Por su lado, Guijarro ha destacado el compromiso del Ejecutivo de Castilla-La Mancha con el sector apícola, al que destinará este año 4,3 millones de euros en ayudas.

De esta cantidad, tres millones de euros corresponden a la línea de Apicultura para la Mejora de la Biodiversidad, un presupuesto, ha explicado el vicepresidente, "que se amplió el pasado año para que ningún profesional quede excluido". Hasta la fecha, 429 beneficiarios han recibido ya el pago.

El vicepresidente primero ha aludido a otra convocatoria de ayudas del Gobierno regional para el sector, en este caso relacionada con la comercialización de la miel, dotada con 1,3 millones de euros para tener una promoción y comercialización más directa y que se hace "a través de las asociaciones o desde los productores que tienen una gran producción".

En este sentido, el vicepresidente primero ha destacado que la región es la cuarta comunidad autónoma productora de miel de España, con alrededor del 11% de la producción nacional, lo que equivale a unas 3.200 toneladas anuales, y ocupa el cuarto puesto en número de explotaciones apícolas y el sexto en número de colmenas.

Martínez Guijarro ha recordado la importancia del sector apícola en la agricultura en su conjunto y para el mantenimiento de los ecosistemas en general.

PROTECCIÓN

Precisamente, el presidente de la Diputación ha reivindicado la necesidad de respaldar a quienes se dedican a esta actividad. "Me voy a mojar: creo que es probablemente el sector que más habría que proteger dentro de todos los sectores económicos y agrarios", ha afirmado, explicando que, si su importancia económica es notable, "tiene una importancia todavía mayor para la biodiversidad".

"Sin abejas, probablemente sin insectos, pero especialmente sin abejas, probablemente el mundo no existiría", ha señalado Cabañero, poniendo el foco en su papel imprescindible en la polinización y, con ella, en la propia existencia y desarrollo de muchos otros cultivos.

Por ello, ha insistido en que "es un sector que hay que mimar, cuidar y proteger", especialmente ante una campaña marcada por las altas temperaturas y por una importante caída de la producción que repercute directamente sobre las familias que viven de esta actividad.

Cabañero ha recordado que la Diputación mantiene desde hace años una estrecha colaboración con ASAPA, consciente tanto de la dimensión económica y ambiental de la apicultura como de la importancia de su labor de divulgación.

En este punto, el presidente provincial ha aprovechado la visita para avanzar una buena noticia al colectivo. La colaboración económica que venía manteniendo la institución, situada en torno a los 3.000 euros, pasa este año por el procedimiento de concurrencia competitiva y, según ha explicado, la propuesta de ayuda resultante permitirá prácticamente triplicar esa cantidad.

"Lo que me llega es que este año se pueden triplicar esas ayudas, precisamente por la importancia que tiene el sector", ha avanzado.

Un respaldo que, ha asegurado, responde al "valor añadido que tiene para todos" la actividad apícola y que tendrá continuidad: "Tenemos que estar con ellos y la Diputación lo va a estar este año y siempre".

Cabañero también ha subrayado la importancia de que ASAPA disponga de este escaparate en plena Feria de Albacete y, especialmente, de que aproveche su presencia para trabajar con los más pequeños. "Es importante que puedan venir los coles y que desde muy pequeños sepan la importancia que tienen la apicultura y las abejas para la vida en general", ha destacado.

3.200 TONELADAS DE PRODUCCIÓN

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha dimensionado la importancia de esta actividad en Castilla-La Mancha: la región cuenta con unas 209.000 colmenas y una producción aproximada de 3.200 toneladas --3,2 millones de kilos-- de miel.

Castilla-La Mancha es, según los datos aportados durante la visita, la cuarta comunidad autónoma en explotaciones y producción de miel y la sexta en número de colmenas, una relación entre censo y producción que evidencia la productividad y profesionalidad del sector. En torno al 17% de sus apicultores tienen carácter profesional y viven directamente de esta actividad.