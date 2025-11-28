La sede de Delegación del Gobierno estrena Biblioteca Violeta con 50 ejemplares a disposición de los trabajadores

Biblioteca Violeta de la Delegación del Gobierno en C-LM. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, situada en Toledo, incorpora desde este viernes en su patio una Biblioteca Violeta que cuenta con 50 ejemplares, que estarán a disposición de sus trabajadores y trabajadoras.

Una iniciativa que ha inaugurado la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, que ha señalado que esta biblioteca nace con intención de tener "un carácter permanente" y que los 50 ejemplares, que han sido donados, estará "en continuo cambio".

Tolón también se ha referido a las actividades que ha organizado la Delegación del Gobierno esta semana con motivo del 25N, por lo que ha querido dar las gracias a la Unidad de Violencia de Género de Castilla-La Mancha.

El colofón a este programa tiene lugar este viernes con un cuentacuentos en la Delegación del Gobierno al que han acudido alumnos del Colegio San Lucas y María de Toledo y que llevará a cabo el guardia civil y escritor de literatura infantil, Xavier Eguiguren.

El mismo Enguiguren ha explicado que el último libro que ha escrito, 'La locomotara del tiempo', se nutre de su experiencia profesional y cuenta historia de un oso pardo cántabro, llamado Luis Alberto, que sufre violencia vicaria y tiene como intención "única y exclusiva" de salvar a su madre de la violencia de género.

"El libro está vertebrado en la violencia de género y termina con esta frase: 'Ojalá todos los papás que son malos con sus mujeres y con sus hijos se convirtieran en pingüinos Adelaida'", ha apuntado Eguiguren, que ha aclarado que los pingüinos Adelaida son igualitarios.