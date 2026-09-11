La seguridad para la protección de personas consumidoras, temática del concurso Consumópolis del curso 2026/2027

Archivo - Premio del concurso Consumópolis. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

TOLEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha aprobado las bases reguladoras y convocado en su fase autonómica el concurso escolar Consumópolis para el curso académico 2026-2027, cuya temática general versa sobre la transparencia y seguridad para la protección de las personas consumidoras.

Así figura en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de este viernes, que ha publicado la Orden, recogida por Europa Press, que regula esa participación en Consumópolis, organizado por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El concurso está destinado a promover la reflexión de forma consciente, crítica y solidaria sobre distintos aspectos del consumo responsable mediante la realización de las actividades que se proponen en las dos fases de las que consta el concurso y para poder optar a los premios de la convocatoria autonómica.

Una fase autonómica está organizada por la Dirección General de Salud Pública y de ella saldrán los equipos ganadores por cada nivel de participación, y una fase nacional organizada por la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en la que participan los equipos ganadores de las comunidades autónomas.

Los equipos ganadores en la fase autonómica del concurso en cada uno de los niveles de participación podrán optar a alguno de los premios de la convocatoria nacional. Dada la naturaleza y objetivo del concurso escolar que se desarrolla, en ningún caso la concesión de los premios objeto del mismo conllevará compensación económica para los equipos o alumnado concursante, personal docente coordinador o centro educativo participante.

La participación en el concurso escolar se materializará a través de las actividades que deberán desarrollar los equipos participantes en el sitio web de Consumópolis: https://consumopolis.consumo.gob.es/, siguiendo las instrucciones generales de participación que ahí se detallan, así como a través de la elaboración de los trabajos en equipo que deberán ser presentados en la segunda parte del concurso.

Podrán participar en este concurso, en régimen de concurrencia competitiva, los equipos inscritos compuestos por el alumnado que esté matriculado en cualquier centro educativo público, concertado o privado del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en alguno de los tres niveles señalados en el apartado tercero de este mismo artículo.

Las instrucciones generales de participación de cada una de las partes del concurso se encuentran en la página principal del concurso escolar Consumópolis para el curso académico 2026-2027.

Los premios o reconocimientos que la Consejería de Sanidad concederá en la fase autonómica se darán a conocer a las personas ganadoras por la Dirección General de Salud Pública, pudiendo ir a su vez acompañados, en su caso, de la concesión de premios que hayan decidido otorgar las entidades patrocinadoras.