La Semana del Mayor de Talavera ofrecerá del 28 de septiembre al 4 de octubre actividades culturales, saludables y ocio

Cartel de actos de la Semana del Mayor. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Mayores y Discapacidad de Talavera de la Reina, Julia González, ha presentado la programación de la Semana del Mayor, que se desarrollará del 28 de septiembre al 4 de octubre con una amplia propuesta de actividades gratuitas dirigidas a las personas mayores de la ciudad.

La programación ha sido diseñada desde el área municipal de Mayores y Discapacidad, con la colaboración de diferentes asociaciones, profesionales, entidades y establecimientos de la ciudad, con el objetivo de ofrecer actividades culturales, formativas, saludables y de ocio que favorezcan la participación y, especialmente, la creación de espacios de encuentro y convivencia.

González ha destacado que se ha trabajado para que la programación sea "lo más participativa posible" y permita que las personas mayores puedan compartir experiencias, aprender nuevas habilidades y establecer nuevas relaciones sociales, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

ACTIVIDADES

Las actividades comenzarán el lunes 28 de septiembre a las 9.30 horas con una excursión gratuita a Trujillo y sus alrededores organizada con La Barbacana, con 65 plazas, además de un taller de cerámica en el Centro Virginia Manos Artesanas de 10.00 a 12.00 horas y, por la tarde, un taller de pintura de abanicos en el Estudio de Arte de Ana del Valle de 17.00 a 19.00 horas.

El martes 29 se desarrollará durante la mañana, en los Jardines del Prado y con la colaboración de la Asociación Alganda, una jornada que incluirá gincana, máster de zumba, actividades participativas, regalos y un tentempié de 9.30 a 12.30 horas. Por la tarde tendrá lugar un taller de patchwork en la mercería Lola Botona de 17.00 a 19.00 horas.

El miércoles 30 de septiembre estará dedicado especialmente a la promoción de la salud y la seguridad. De 10.00 a 12.00 horas se celebrará un taller sobre hábitos saludables para personas mayores, en colaboración con el Colegio de Médicos de Toledo, que contará con la participación del doctor Juan José Criado, miembro de la Real Academia de Medicina de la provincia de Toledo, profesor universitario, médico de familia y especialista en medicina preventiva. También participará la doctora Begoña de la Iglesia, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Toledo.

Ese mismo día se desarrollará en el Museo Etnográfico una charla de seguridad policial, especialmente centrada en el ámbito de las redes, impartida por los agentes Javier Fernández y José Luis Rincón de 11.30 a 12.30 horas. Por la tarde se realizará un taller de pintura acompañado de una pequeña visita al taller de alfarería de Artesanía Talaverana de 16.00 a 17.30 horas.

El jueves 1 de octubre tendrá lugar a las 10.00 horas el tradicional Pleno de Mayores en el Ayuntamiento de Talavera, seguido de un desayuno compartido y de la entrega de las biografías impresas del proyecto 'Talavera Recuerda'. El acceso será libre hasta completar el aforo. Por la tarde se celebrará un nuevo taller de pintura, en esta ocasión en el taller de Gabriel Sosa de 18.30 a 19.30 horas.

El viernes 2 de octubre comenzará con un taller de defensa personal para mayores, impartido por el agente Bernardo Lázaro en el Polideportivo JAJE de 10.00 a 12.00 horas. Por la tarde se celebrará la charla motivacional '¿Dónde estabas tú cuando yo metí el gol?', a cargo de Juan Señor, una propuesta que pretende recuperar los recuerdos asociados a uno de los momentos deportivos más recordados de la historia reciente de España: el gol de Señor ante Malta, narrado por José Antonio de la Casa el 21 de diciembre de 1983, tendrá lugar en el Teatro Victoria a las 19.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El sábado 3 de octubre, por la mañana, se realizará una ruta turística por los misterios y leyendas de Talavera, en colaboración con Ocultura. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y media y comenzará a las 11.00 horas en la Plaza del Pan.

Por la tarde llegará uno de los momentos más festivos de la Semana del Mayor con una tarde de verbena en el pabellón 3 de La Fiaga, con entrada libre hasta completar el aforo y en horario de 18.00 a 21.00 horas. La jornada contará con música, barra y tentempié, además de las actuaciones en directo de Isi Cobos y Edición Limitada, con un repertorio dirigido a diferentes generaciones y especialmente a los recuerdos musicales de las décadas de los 60, 70 y 80.

La Semana del Mayor concluirá el domingo 4 de octubre con la tradicional Marcha del Mayor, que partirá desde la Plaza del Pan a las 9.30 horas y finalizará en El Salvador, con una duración aproximada de una hora u hora y media. La jornada contará también con tentempié, música, detalles y diferentes actividades de animación.

Por último, uno de los momentos más destacados de la programación será el estreno del Coro Municipal de Mayores 'Voces Ébora Dorada', que ofrecerá su primera actuación el domingo 4 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Victoria.

La edil ha subrayado la importancia de impulsar iniciativas que permitan a las personas mayores crear grupos, compartir experiencias y combatir el aislamiento social, apostando por actividades participativas más allá de las propuestas exclusivamente formativas.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para las diferentes actividades se podrán realizar desde este momento y hasta completar los aforos en el Centro Social Castilla-La Mancha, situado en la calle Segurilla, 35, o a través del teléfono 925 82 34 82.

Desde la Concejalía se ha establecido que cada persona mayor pueda acceder inicialmente, al menos, a una de las actividades con plazas limitadas, pudiendo incorporarse posteriormente a otras en caso de que queden plazas disponibles.

La tarde de verbena y la actuación del coro 'Voces Ébora Dorada' serán actividades de acceso libre hasta completar aforo, por lo que no será necesaria inscripción previa.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Talavera pretende convertir la Semana del Mayor en un espacio de participación, convivencia, cultura, salud y diversión, reforzando el protagonismo de las personas mayores y generando nuevas oportunidades para compartir y disfrutar de la ciudad.