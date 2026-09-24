Un seminario en Toledo busca respuestas para evitar controles "excesivos" de los fondos europeos de las universidades

TOLEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Casi 70 personas participan este jueves en Toledo en el seminario 'Europa, Universidad y Fondos Europeos: Gobernanza, Gestión y Control para el Futuro del Sistema Universitario', una jornada en la que se hablará sobre la relación entre los fondos europeos y la universidad y se buscará generar propuestas para conseguir una simplificación de los trámites que conllevan estos fondos para evitar unos controles "a veces excesivos".

Una jornada en la que participan profesionales procedentes de ámbitos como el Tribunal de Cuentas Europeo, la Cámara de Cuentas de España, la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha y las intervenciones generales tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de la Administración del Estado, así como gestores y responsables de control interno de 18 universidades.

En el acto de inauguración han participado el vicerrector de Economía y Planificación Estratégica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Francisco José Sáez, y el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar.

En declaraciones a Europa Press, Sáez ha explicado que las universidades "tienen la capacidad de transformar los territorios" y "ser motor de innovación", una faceta en la que los fondos europeos "juegan un papel fundamental".

Sáez ha matizado que cuando hablan de fondos europeos no se refieren únicamente a financiación sino a otras cuestiones como "capacidad para atraer y retener talento, capacidades tecnológicas o movilidad internacional", todo ello dentro de un sistema que viene de Europa y que lleva asociados "unos objetivos, unos plazos y una verificación de resultados".

Unos controles que buscan que no se produzca doble financiación y que no haya conflictos de intereses pero que, como ha apuntado el vicerrector, implican "una serie de burocracia y unos controles a veces excesivos".

De esta forma, en el seminario se va a buscar una forma de "simplificar" estas cuestiones. "Tenemos que buscar controles mucho más ágiles, menos burocráticos, basados en los resultados, basados en la confianza, todo ello sin mermar las necesarias garantías", ha expuesto.

Para ello, Sáez ha propuesto que la gestión de la innovación "saliera fuera de lo que es la contratación pública", apuntando que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) "se ha quejado siempre de que hay que agilizar los controles y la gestión de la investigación" porque "muchas veces puede suponer un freno".

"El control no debe ser un freno a la innovación sino que lo que debe ser es una garantía de la sostenibilidad en la innovación", ha argumentado, por lo que en el seminario tratan de buscar que esos controles sean "automatizados" y que se agilicen "sin rebajar las garantías".

VIGILAR LA EFICACIA DE LOS FONDOS

De su lado, Fernando Andújar ha explicado que la misión de la Cámara de Cuentas no es únicamente fiscalizar el gasto público, incluidos los fondos europeos, viendo "si es correcta la contabilidad", sino que también se vigila "el para qué, si el gasto ha supuesto una eficacia, un cumplimiento de los objetivos, si ha sido eficiente, no solo si ha sido contablemente adecuado".

Así, desde la Cámara se vigila "si cuando hemos llevado a cabo un proyecto financiado con fondos europeos, además de gastar el dinero, se han conseguido los objetivos y ha servido para algo".

Andújar ha comentado que no están solos en esta fiscalización del gasto, sino que se realiza de forma conjunta con el Tribunal de Cuentas Europeo y el Tribunal de Cuentas del Reino de España.

"Y no nos entorpecemos, sino que hay un reparto de papeles, una coordinación absoluta para, al final, saber si el dinero de todos ha sido empleado de acuerdo con las normas contables pero también con los objetivos y con los fines que se buscaban", ha señalado.

El presidente de la Cámara de Cuentas regional ha recordado que, desde su entrada la Unión Europea, España "se ha beneficiado de un dinero que le ha servido para desarrollarse, para estar al nivel de otros países de nuestro entorno, siendo ahora mismo la cuarta potencia económica europea".

Asimismo, ha considerado que, a nivel de Castilla-La Mancha, el dinero llegado de Europa "en términos generales" se gasta "de forma adecuada", aunque siempre realizan propuestas para aumentar la eficacia. "No echamos broncas, lo que hacemos es proponer mejoras, damos recomendaciones. Siempre todo es susceptible de mejorar", ha razonado.