Las separaciones, divorcios y nulidades bajan un 6% en C-LM en el tercer trimestre en relación al año pasado

Crecen un 25% las medidas no consensuadas en procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

TOLEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el tercer trimestre de 2024 el número de demandas de disolución matrimonial --separaciones, divorcios y nulidades-- registradas en Castilla-La Mancha se ha reducido un 6,2 por ciento respecto al mismo trimestre de 2023, según los datos publicados hoy por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

En total se registraron 851 demandas de disolución. Fueron 831 demandas de divorcio --tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas-- las registradas en la región entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en nota de prensa.

Del total de demandas de divorcio, 467 fueron de mutuo acuerdo, lo que supone un descenso del 11,9 % con respecto al mismo periodo de 2023.

364 demandas de divorcio fueron contenciosas, 6,1 % más interanual.

En cuanto a las demandas de separación, fueron 20. De ellas, 14 fueron consensuadas (un 44% menos que entre julio y septiembre de 2023), y 6 no consensuadas (un 25 % menos que en el mismo periodo del año anterior).

En el tercer trimestre de 2024 no se presentó ninguna demanda de nulidad en Castilla-La Mancha.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2024 se observa que en Castilla-La Mancha el número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se sitúa en 40,4, por encima de la media nacional fijada en 39,6.

MEDIDAS NO MATRIMONIALES

En el tercer trimestre de 2024 se iniciaron 285 procedimientos de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, un 4,4 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior; y 89 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, con un descenso del 2,2, por ciento.

En cuanto a los procedimientos de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se ha producido un aumento en los no consensuados. Se registraron 267 demandas de modificación de medidas no consensuadas, un 25,4% más que en el mismo periodo de 2023. Han disminuido ligeramente las demandas de este tipo consensuadas, con 153 procedimientos iniciados, lo que supone un 1,3 % menos.