El Seprona investiga el caso del vecino de Valdepeñas que afirma haber matado a 40 gatos

Archivo - Efectivos del Seprona ha desarrollado la investigación. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CIUDAD REAL 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está investigando el caso del vecino de Valdepeñas que aseguró en redes sociales haber matado a alrededor de 40 gatos, además de haber atropellado a aproximadamente una decena de estos animales en las inmediaciones de su propiedad.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real han confirmado a Europa Press que la Guardia Civil ya ha tomado declaración en relación con estos hechos, que existe una denuncia presentada y la investigación permanece abierta.

Por el momento, al hombre no se le ha imputado ningún delito y tampoco ha trascendido si los investigadores disponen de pruebas que acrediten las muertes de animales que él mismo relató en un vídeo difundido en redes sociales.

El caso salió a la luz la pasada semana después de que el Partido Animalista (PACMA) anunciara que denunciaría ante la Guardia Civil a este vecino de Valdepeñas a raíz de una grabación publicada en Internet en la que el propio hombre aseguraba haber acabado con la vida de numerosos gatos comunitarios.

Según el relato recogido por la formación animalista y por lo publicado en el perfil de Facebook del hombre, éste afirmaba que había matado a alrededor de 40 gatos que habían accedido a su finca, situada en las inmediaciones del paraje de Las Aguas de Valdepeñas, y aseguraba también haber atropellado a unos diez ejemplares cuando circulaba por la carretera CR-6441, que conduce hacia su propiedad.

En el vídeo, este varón justificaba su comportamiento argumentando que los gatos son depredadores que pueden acabar con otros animales y defendía que quienes quisieran tenerlos deberían mantenerlos dentro de sus viviendas.

También responsabilizaba al Ayuntamiento de Valdepeñas de permitir que fueran alimentados y dirigía reiterados insultos contra una de las personas encargadas del cuidado de las colonias felinas de la zona.

Las afirmaciones provocaron una oleada de reacciones en redes sociales y llevaron a PACMA a reclamar que se investigara si realmente existen gatos muertos o desaparecidos y, en caso afirmativo, en qué circunstancias se habrían producido esas muertes.

La formación animalista recuerda que los gatos comunitarios están amparados por la legislación sobre bienestar animal y que la gestión de las colonias corresponde a las administraciones locales.

PACMA sostiene que causar intencionadamente la muerte de estos animales puede derivar en responsabilidades penales, aunque será la investigación de la Guardia Civil la que determine ahora si los hechos relatados por el propio vecino pueden acreditarse y si existe alguna conducta constitutiva de delito.

EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN LLEVA EL CASO ANTE LAS AUTORIDADES

La polémica ha llevado igualmente al Ayuntamiento de Valdepeñas a pronunciarse este lunes. El Consistorio anunció que había adoptado medidas legales contra el difusor del vídeo y que había puesto los hechos en conocimiento de la autoridad competente "para que sean investigados y se esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido".

El Ayuntamiento señaló además que considera necesario investigar cualquier situación que pudiera constituir un supuesto de maltrato animal y mostró su disposición a colaborar con las autoridades y facilitar la información necesaria.

Paralelamente, el Consistorio anunció acciones frente a aquellas personas que, a su juicio, hayan difundido afirmaciones falsas, difamatorias o calumniosas que puedan perjudicar la imagen de Valdepeñas, del propio Ayuntamiento o de sus responsables.

La última reacción ha llegado este martes. El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, ha solicitado una reunión urgente con el Ayuntamiento de Valdepeñas para abordar la seguridad tanto de las colonias felinas como de las personas que se encargan de su gestión.

El partido asegura estar especialmente preocupado por el señalamiento y los insultos dirigidos en el vídeo contra una de las cuidadoras y reclama medidas que garanticen su seguridad mientras se esclarece el caso.

La investigación queda ahora en manos del Seprona, que deberá tratar de determinar si las afirmaciones realizadas por el hombre en el vídeo se corresponden con hechos reales.