El servicio de grúa en Guadalajara continuará con gestión indirecta tras revocarse acuerdo sobre su remunicipalización

GUADALAJARA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la grúa en Guadalajara seguirá con una gestión indirecta tras aprobarse, este viernes en pleno, con la mayoría del equipo de Gobierno (13 votos del PP y Vox) y el voto en contra de la oposición (12 de PSOE y Aike), la revocación del acuerdo para la gestión directa que se adoptó en pleno el 28 de abril de 2023 cuando estaba al frente del Gobierno municipal el socialista Alberto Rojo.

Así, será la empresa privada la que siga encargándose de prestar el servicio de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en la vía pública y no como quería el anterior Gobierno Municipal, que si bien inició la remunicipalización de este servicio, no tuvo tiempo para completar el procedimiento.

Un asunto polémico que ha conllevado duros cruces de acusaciones entre PP y PSOE, en el que el portavoz 'popular' y concejal de Economía y Hacienda en este Gobierno, Alfonso Esteban, ha afirmado que esta decisión estaba basada en el "interés general" que desvela uno de los informes realizados en el que se recoge que desde el punto de vista económico es también "más eficiente" este tipo de gestión, ya que supondrá un ahorro de unos 6.000 euros al mes.

"El expediente está muy claro, y me llama la atención que el PSOE ha externalizado a lo largo de su historia todo lo externalizable cuando gobernó y no sé por qué ahora este interés tan particular en un servicio tan concreto", ha remarcado Esteban, reclamando a las filas socialistas una explicación al respecto y defendiendo los criterios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la administración pública.

Por su parte, desde la bancada socialista, la concejal Pilar Sánchez ha recriminado al equipo de Gobierno el haber traído a pleno una "revocación arbitraria", con la que no se justifica el interés público e "inventado un procedimiento para revocar un acuerdo valido y va a traer consecuencias jurídicas a este ayuntamiento, y solo ustedes serán los responsables".

Para Sánchez, el acuerdo de gestión directa que se aprobó en pleno cuando aún gobernaba Alberto Rojo fue "válido y firme" y "puede ser que por no "gustarles a ustedes la gestión directa", dentro de unos años haya que contratar a los trabajadores de este servicio a lo que ahora no se quiere admitir como personal laboral, ha subrayado.

Según Sánchez, durante el tiempo que llevan en el Gobierno han estado "poniendo excusas y montado un expediente" que concluye que la gestión indirecta es más ventajosa, solo para "posponer" la renovación de un acuerdo que era ventajoso no solo para el propio servicio sino para la plantilla, que sufre una situación precaria y que el hecho de pasar a ser personal laboral ayudaría a mejorar también el clima social.

También desde Vox, su concejal José María Antón, ha insistido en que "se trata de garantizar los servicios al ciudadano al menor coste" y con criterios de eficacia, mientras desde Aike, su única edil y portavoz, Susana Martínez, cree que es un "error" ir hacia atrás. "Hay que asumir los acuerdos de esta institución", ha abundado.

"Seguimos pensando que este servicio se puede y se debe remunicipalizar y dar solución a la situación en la que están los trabajadores actualmente", ha insistido a la par que ha afirmado que no existen argumentos de peso y que "habría que ser prudentes" para que esto no se recurra y tenga consecuencias perjudiciales si llega a los tribunales.

POLÉMICA EN LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO COORDINADOR DEL ÁREA ECONÓMICA

Por otro lado, también se ha aprobado en pleno gracias al apoyo del equipo de Gobierno la designación como coordinador del Área de Desarrollo Económico, Turismo y Hacienda, Luis Aranda, que es esposo de la exdiputada nacional por Guadalajara Silvia Valmaña.

Un punto que ha generado nuevamente bastante tensión entre Gobierno y oposición, cruzándose acusaciones mutuas entre PSOE y PP de designaciones aludiendo en ambos casos a designaciones "a dedo", en este, la del nuevo coordinador ha dicho la portavoz socialista, Lucía de Luz, realizando desde el Grupo Popular, en distintas intervenciones, un somero repaso de los distintos cargos contratados "a dedo" por el Ayuntamiento cuando gobernaba Alberto Rojo.

También desde Vox afirmaban que "si hay alguna agencia de colocación en la política esa está en el PSOE", señalaba Víctor Morejón, portavoz de la formación, quien, en su intervención, ha hecho alusión a distintas contrataciones realizadas por la formación socialista en la Diputación de miembros del propio partido que después del 28M se habían quedado fuera del contexto político.

Además, desde el PP, la concejal Isabel Nogueroles ha acusado al PSOE de querer "empañar" la figura del señor Aranda, repasando uno a uno algunos de los nombramientos realizados en la pasada legislatura en esta Corporación, con menciones concretas como la del que fuera gerente de Deportes, Aurelio Zapata, además de algún otro nombramiento. "Ustedes crearon 15 puestos con más de un millón de euros anuales y esa es la pura realidad. No intenten crear un escándalo donde no existe", ha remarcado.

Y es que, desde que se supiera del nombramiento de Luis Aranda, desde las filas socialistas no han cesado de cuestionarlo, y tras señalar que ahora va a cobrar al mes 4.200 euros como coordinador, su portavoz ha incidido en que el PSOE "no quiere que esto se convierta en el cortijo de la señora Guarinos". "Ustedes están colocando a sus amigos a dedo a costa de la ciudadanía en más de 600.000 euros", ha señalado.

La propia alcaldesa, Ana Guarinos, ha querido intervenir en este punto insistiendo en que fue Rojo quien al llegar al Ayuntamiento se gastó "de un plumazo" un millón de euros en crear puestos, aludiendo a "amistades" que el entonces regidor trajo al Consistorio, preguntándose si eso fue por socialistas o por qué.

Una intervención en la que también ha puesto en duda nombramientos en su día como el de la que fuera presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio, y aunque sin mencionar su nombre, sí ha declarado que ha sido tumbado por el Supremo.

"Este equipo de Gobierno ha propuesto el nombramiento de un coordinador general cuyo currículo suma más experiencia que la de toda la bancada socialista junta a lo largo de todos estos años profesionales", ha declarado, a la par que ha criticado la "hipocresía sin límite" del que fuera su predecesor en la Alcaldía y de todo el Grupo Municipal Socialista, que ahora señalan esto pero que en la mesa de negociación votaron en contra de las propuestas.