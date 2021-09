Sescam, a los informáticos en huelga: "Piden beneficios excepcionales"

TOLEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortazar, se ha pronunciado este martes sobre la huelga que, convocada por Solidaridad Obrera, están llevando a cabo algunos profesionales de las Tecnologías de la Información de este servicio, criticando que "pidan beneficios excepcionales cuando nadie, en función pública, puede tenerlos por legalidad, justicia e igualdad".

De este modo ha reaccionado Cortázar preguntado durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar sobre la situación de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la huelga de estos profesionales, que se concentran ante la Consejería de Sanidad.

Tras precisar que "no se puede obtener plaza fija sin examen", ha explicado que las oposiciones para esta categoría se han convocado antes de que caduque la oferta de empleo público, pues la norma establece que ha de celebrarse en un plazo improrrogable de tres años desde su convocatoria. "No podemos paralizar el examen porque no sería una paralización, sino una pérdida de las plazas".

Dicho esto, y aunque los huelguistas piden al Sescam que no convoque esas oposiciones antes de que el Gobierno central apruebe la ley que pretende acabar con la temporalidad en la función pública, el responsable de Recursos Humanos también ha descartado esa posibilidad alegando que "nadie sabe qué redacción va a tener esa ley".

"Piden permanecer pero eso no es legal. Para ser fijo en el sistema hay que hacer un examen, y la experiencia profesional tiene un peso total en el proceso selectivo del 30 por ciento en oposición, frente al 17,5 por ciento que supone, por ejemplo, para los facultativos especialista de área".

De igual modo, ha recordado que solo es un sindicato, Solidaridad Obrera, que tiene una representación de "310 votos" de los 17.293 emitidos en las elecciones sindicales, el que ha convocado la huelga. "Representa lo que representa, la totalidad del personal del Sescam se sienta a negociar en las mesas", ha defendido.

"Las huelgas son respetables, pero los foros de negociación se han agotado, se ha negociado con todo y el mensaje a trasladar es que no habrá beneficio excepcional para ningún colectivo ni de médicos ni enfermeros o celadores. Tampoco para los informáticos. Es de legalidad y justicia, hay que pasar un examen".

Por último, el responsable de Recursos Humanos del Sescam ha asegurado que el paro convocado por Solidaridad Obrera no está teniendo incidencia alguna a nivel asistencial, pues todo está funcionando con normalidad.