Sescam introduce una app de higiene en las manos para prevenir infecciones en asistencia sanitaria

Archivo - Fachada de la sede del Sescam. - JCCM - Archivo

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cuidados y Calidad del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha impulsado una nueva aplicación informática destinada a reforzar la observación y evaluación de la higiene de manos entre los profesionales sanitarios de la región, dentro de las estrategias dirigidas a mejorar la seguridad del paciente y prevenir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria.

La herramienta permitirá sistematizar la observación del cumplimiento de esta práctica, facilitar la recogida de datos en tiempo real y mejorar la retroalimentación a los profesionales, favoreciendo además una evaluación homogénea en todas las gerencias del Sescam, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En el marco de esta iniciativa, los profesionales referentes de Seguridad del Paciente e Higiene de Manos dispondrán además de dispositivos tipo tablet facilitados por la Dirección General de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, con el objetivo de mejorar la recogida de datos y favorecer el seguimiento y evaluación de esta práctica en los centros sanitarios del Sescam.

La iniciativa forma parte de las líneas estratégicas promovidas por el Sescam para fortalecer la cultura de seguridad del paciente y mejorar la calidad asistencial, impulsando medidas basadas en la evidencia científica y en la mejora continua de los procesos asistenciales.

En este contexto, la directora general de Cuidados y Calidad, Montserrat Hernández Luengo, ha subrayado que "la higiene de manos continúa siendo la medida más eficaz, sencilla y de menor coste para prevenir las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y proteger tanto a los pacientes como a los propios profesionales".

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria representan uno de los principales retos de los sistemas sanitarios, ya que pueden incrementar las complicaciones clínicas, prolongar las estancias hospitalarias y aumentar la necesidad de tratamientos adicionales. Numerosos estudios internacionales coinciden en señalar que una correcta higiene de manos constituye una de las medidas más efectivas para reducir su incidencia.

La nueva APP permitirá además disponer de información más ágil y precisa sobre el grado de cumplimiento de esta práctica, facilitando la detección de áreas de mejora y el desarrollo de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los profesionales.

Para el desarrollo de esta iniciativa, el Sescam ha contado con la participación de referentes de Seguridad del Paciente e Higiene de Manos y de profesionales de los servicios de Medicina Preventiva de las distintas gerencias sanitarias de Castilla-La Mancha.

Con esta actuación, el Sescam reafirma su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial, la modernización de los sistemas de evaluación y seguimiento y el impulso de una cultura de seguridad basada en la implicación de los profesionales y en las mejores prácticas clínicas.