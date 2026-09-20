Sigue abierto el plazo para pedir las cinco ayudas de las Cortes para investigaciones en Ciencias Sociales y Jurídicas

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TOLEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar una de las cinco ayudas para investigación derivadas de uno de los convenios de colaboración que el Parlamento autonómico mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que fueron convocadas hace dos meses y que ofrecen una dotación de hasta 3.000 euros anuales durante dos años, continúa abierto hasta el 30 de septiembre.

Se trata de una beca más que en la convocatoria del año pasado, que a su vez sumó una más que el anterior. La Comisión de Seguimiento de dicho convenio, orientado a asuntos bibliográficos, decidía hace poco más de dos meses convocar estas ayudas para investigación, a las que pueden optar titulados universitarios, preferentemente en áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas.

El tema objeto de estudio estará relacionado, entre otros, con el Derecho Constitucional, Autonómico o Parlamentario, Historia, Política, Sociología, Economía o Periodismo de Castilla-La Mancha, ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.

Las bases completas y los anexos, entre ellos el escrito para formalizar la solicitud, pueden consultarse online en la página 25 de este ejemplar del Boletín de las Cortes Regionales, en formato pdf www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin1...

Será más tarde la Comisión la que determine la idoneidad de los proyectos de investigación en base a criterios como interés, actualidad o innovación.