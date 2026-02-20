Sindicatos esperan que la reunión con el Sescam se ligue a "algún tipo de acuerdo" tras cinco jornadas de huelga

Médicos en jornada de huelga en el Hospital Universitario de Toledo - JORGE RODRIGUEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) y el sindicato Simefyr han confiado en que el encuentro que previsiblemente se celebra la próxima semana con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tras cinco jornadas de huelga tiene que ligarse a "avances significativos, algún tipo de acuerdo y a puntos en común" frente a las reivindicaciones de este colectivo.

Así lo ha expresado a las puertas del Hospital Universitario de Toledo el secretario provincial de CESM en Toledo, Carlos Vicario, en declaraciones a los medios, en la concentración que se ha celebrado este viernes en la capital.

"En el fondo ninguno de nosotros queremos llegar a esta situación de huelga. Creemos que la huelga es una situación a la que nos ha conducido ese bloqueo precisamente en las negociaciones, esa negativa a no avanzar en ellas", ha asegurado.

Por el momento, según este representante sindical, solo hay un compromiso verbal por parte de la Administración regional de que se celebre un encuentro entre ambas partes, pero sin una fecha concreta fijada.

En este punto, se ha congratulado de que se vayan a acercar posturas, un hecho que se debe materializar de forma obligatoria: "Hay una huelga, hay un pliego de reivindicaciones del comité de huelga y ese pliego de reivindicaciones se tiene que negociar obligatoriamente con ese comité de huelga".

Aunque desde el Sindicato Médico no pueden precisar datos del seguimiento general de la huelga, este "se ha mantenido constante a lo largo de la semana", algo por lo que se muestra "francamente satisfecho".

Por ello, ha señalado que en la próxima semana habrá "tiempo de analizar los datos" y de compararlos con los que ofrece la Consejería de Sanidad. "Tememos que lo que nos está ofreciendo son unos datos que hacen referencia al total de la plantilla y eso es un dato que consideramos que está falseado y más teniendo en cuenta que los servicios mínimos han sido del 33%, más los equipos de guardia", ha aseverado.

14 AÑOS SIN CARRERA PROFESIONAL

Preguntado por la derogación de la carrera profesional, de lo que se cumplen catorce años, el representante de CESM desea que en estas reuniones se puedan conseguir avances significativos en esta reclamación.

"No vamos a aceptar buenas palabras sin más porque llevamos ya mucho tiempo aguantando esas buenas palabras y esperamos encontrar un compromiso firme y significativo", ha afirmado.

Siguiendo su ejemplo como traumatólogo, "cuando se abrió el proceso de carrera profesional" alcanzó un grado 2 de carrera profesional y a estas alturas de su vida profesional "debería tener ya un grado 4". "Mi cálculo aproximado de lo que he perdido a lo largo de todo este tiempo podría superar fácil cerca de los 70.000 euros", ha señalado.

Por su lado, Juan José García Cruz, médico anestesista y representante del sindicato Simefyr, se ha mostrado "consciente" de que una huelga de estas dimensiones "al primero que perjudica es al paciente" y "daña las imágenes de la sanidad pública".

"Es lo último que queremos, pero también la población y los pacientes en particular tienen que entender que no nos han dejado otro remedio, no tenemos otra solución", ha lamentado.

A su juicio, la ministra de Sanidad, Mónica García, "quiere imponer" un estatuto marco que no solamente no mejora "en nada" las condiciones laborales, sino que además "las empeora". "Aquí ganan todas las profesiones sanitarias menos la profesión de médico y facultativo y esto es lo que queremos revertir", ha recordado.

Respecto al seguimiento de la misma, ha señalado que ha sido "bastante importante", teniendo en cuenta que los servicios mínimos "han sido abusivos completamente".

Entre las principales reivindicaciones, ha recordado este facultativo, reclaman un estatuto propio, una mesa de negociación propia donde sean los facultativos los que negocien sus condiciones laborales. y "una jornada laboral digna".

"No queremos estar como ahora hasta 96 horas de trabajo en una semana, de las cuales 48 y a veces 52 son horas de guardia", ha criticado García Cruz.

TESTIMONIOS

Tras los representantes sindicales, han relatado su situación un adjunto de Rayos en el Hospital Universitario y un médico residente.

Andrés Enriquez, adjunto de Rayos en el Hospital Universitario de Toledo, ha trasladado su indignación, reclamando que las retribuciones sean justas. "Estamos indignados por una situación injusta se perpetúe de una forma grotesca y en cierto modo pedimos a la población que nos apoye, porque parece que esto es nuestro problema y no es nuestro problema, es el problema de todos".

Diego Jerez, médico residente en segundo año, ha calificado como "muy grave" el sistema de guardias, con "un desgaste emocional, físico, y de conciliación" que les deja "hechos trizas". "Es devastador, es un sistema que ahora mismo está desfasado, nadie en su sano juicio quiere que le atienda un médico que lleva 20 horas despierto, con la cantidad de cosas que hay que estar pendiente".

Los residentes en el Hospital Universitario de Toledo hacen seis guardias, lo que "supone que son 6 días al mes, 24 horas" que están "completamente anulados como persona", ha mencionado Jerez.