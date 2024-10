El suelo industrial de Motilla del Palancar tendrá una ampliación de 120 hectáreas tras el impulso de Junta

CUENCA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente autonómico Emiliano García-Page, ha avanzado la ampliación del suelo industrial de la localidad conquense de Motilla del Palancar (Cuenca) en 120 hectáreas.

Ha destacado el "ejemplo" y el "compromiso" del empresario Herminio Navalón, por ser fuente de inspiración y de "esperanza" en Castilla-La Mancha y España, al tiempo que ha reconocido su capacidad para "crear riqueza sin deterioro del cariño y del corazón, que es evidente que hoy rebosa", en el acto de homenaje al empresario que ha acogido este domingo.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo regional ha recordado que empresarios como Navalón son los que justifican que "hoy nos estemos planteando ampliar, ni más ni menos, que 1,2 millones de metros cuadrados, 120 hectáreas de suelo industrial", en esta localidad conquense, y que se engloban en una "operación para desarrollar cuatro millones de metros cuadrados" en toda la provincia, en "Cuenca, San Clemente, Tarancón y Motilla".

Asimismo, García-Page ha subrayado la trayectoria del fundador de la compañía Nagares, en el año 1971, empresa en la que comenzó como único empleado pero que, en la actualidad, cuenta con una plantilla de 400 trabajadores.

En este sentido, ha afirmado que, "si es verdad lo de la Marca España", Navalón "forma parte" de ella por ser "de los empresarios importantes de este país", no sólo por lo que ha conseguido, sino por "desde dónde y desde cuándo has empezado". "Gente como tú es de la que necesita, no ya Castilla-La Mancha, sino de la que necesita este país", ha ahondado, "gente con chispa".

"Aquí no practicamos el odio social" y necesitamos "empresarios que ganen dinero", ha continuado el presidente autonómico, "porque los que lo pierden nos cuestan mucho". Además, García-Page ha elogiado la "inquietud", como un elemento "determinante para el progreso de los pueblos". A este respecto, ha indicado sobre Higinio Navalón, que "tu trayectoria me hace sentir optimista", dado que "habiendo gente como tú, podemos tener como país y como región, un futuro espectacular".

En una abarrotada Casa de la Cultura de Motilla del Palancar, junto a Herminio Navalón y su familia, el presidente regional ha estado acompañado por el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; el alcalde de Motilla del Palancar, Pedro Javier Tendero; y el expresidente regional, José Bono; entre otras autoridades.