La suerte planea por C-LM con pellizcos del 'Gordo' y un quinto en un Sorteo de los más esquivos

TOLEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha vivido este 22 de diciembre uno de los sorteos extraordinarios de Navidad más pobres de los últimos años. Oficialmente, según Loterías y Apuestas del Estado, el 'Gordo', el 5.490, se ha dejado ver en Albacete y Ciudad Real en forma de dos décimos, uno para cada capital, lo que equivale a 800.000 euros, mientras que el último de los ocho quintos premios, el número 87.092, ha caído en La Roda dejando 6.000 euros.

En total, el Sorteo de Navidad ha dejado en la región, al margen de las pedreas y de otros décimos que hayan podido llegar de otros puntos del país, un total de 806.000 euros, una cantidad que se aleja de los 32 millones del 2020 y los 3,2 millones del año pasado.

Tras ver pasar varios premios de largo, el 'Gordo', con 4 millones de euros a la serie (400.000 euros al décimo premiado), era cantado a las 11.21 horas en el segundo alambre de la tabla quinta.

La administración de la calle Alarcos, 1, de Ciudad Real capital ha vendido un décimo de este primer premio. Su dueña, Ana María Serna, ha asegurado a los medios de comunicación que estaba deseando vivir una experiencia como ésta. "Creía que iba a estar más nerviosa", reconoce esta lotera, que afirma estar "muy contenta".

"Es la culminación de un trabajo de cuatro meses", ha destacado Ana María, quien ha explicado que este décimo procede de un intercambio entre administraciones, algo que esta administración ciudadrealeña lleva haciendo desde hace tres años. "Este año hemos intercambiado una cantidad enorme de décimos", ha declarado Ana María.

Según ha dicho, este décimo puede haber venido de cualquier sitio de España, aunque tiene claro que se ha vendido en ventanilla. Desconoce quién ha podido ser el agraciado, y declara que es tanta la alegría que siente que ya tiene ganas de empezar a trabajar mañana, para centrarse en la Lotería del Niño.

Ana María, en Navidad, "no había dado premios", aunque sí había dado "uno grandísimo en el Niño". Es por ello que esta lotera de Ciudad Real tenía ya ganas de dar un primer premio en Navidad.

La noticia ha sorprendido a Ana María haciendo un "recadillo de última hora" y cuando ha llegado a su establecimiento, sus compañeras, le han dicho: "Sabíamos que este año lo dábamos".

Finalmente, la lotera ha recordado que el año 84, sus padres dieron un 'Gordo', el 25.760. "Fueron 4.000 millones de pesetas que se repartieron en toda la provincia. Fue una cosa excepcional", dice.

"EL MISTERIO DE LA NAVIDAD"

Tomás Aroca, uno de los responsables de la administración de la Avenida de España, 41, en Albacete capital, que a la vez es librería papelería, ha repartido otro décimo del 'Gordo'. Ha bromeado señalando que aunque desconocen a quién le ha tocado, si el agraciado se lo comunicara no lo revelarían. "Es el misterio de la Navidad, aunque nos lo cuenten, no lo va a saber nadie", ha afirmado.

Aroca ha confesado que se encuentra entre "emocionado y nervioso", dos emociones en un mismo "pack", y no sabe si va a poder dormir hoy, al tiempo que se ha animado a cantar el número ante los medios. "No lo hago igual que los Niños de San Ildefonso", ha bromeado tras entonar el tradicional cántico.

Mientras un periodista se encontraba en la administración para entrar en directo, en esta administración han escuchado el 'Gordo' y han comprobado que había caído en la suya. "¡Vaya día!, la cara que se nos ha quedado ha sido indescriptible".

Desconocen a cuántas personas ha beneficiado el premio, que se ha vendido en máquina. Lo que sí tienen claro en este establecimiento lotero es que es la primera vez que reparten el 'Gordo'.

Han repartido "varios terceros y dos quintos en cinco años" y es el "cuarto año consecutivo" que llevan dando premios, por lo que no se pueden quejar con esta "racha bastante buena".

En esta administración albaceteña, las ventas han aumentado alrededor de un 5 por ciento, y su responsable ha agradecido cómo se porta la gente del barrio. "Llevamos 53 años, la confianza que transmitimos supongo que hace", ha afirmado.

ILUSIÓN EN LA RODA

"Contentísimos" y rodeados de amigos, familia y clientes es como están celebrando en 'El Salvador', la administración número 2 de la localidad albaceteña de La Roda, el último quinto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, el 87.092, dotado con 60.000 euros la serie.

"Estamos muy contentos, hay mucha gente, el teléfono no para de sonar, estamos encantados de poder repartir ilusión un año más con este premio", ha celebrado Álvaro Escudero, uno de los responsables de la administración, a la que todavía no se ha acercado ningún premiado. "Han venido muchas personas a celebrar el premio con nosotros, pero desde luego que si hay algún afortunado no se ha pronunciado", ha bromeado.

Y aunque todavía desconocen el número de décimos vendidos, ya tienen la vista en el próximo sorteo de El Niño. "El repartir ahora un premio ayuda mucho de cara al Niño, llama mucho a que la gente venga y compre", asegura.

Tampoco es la primera vez que esta administración, ubicada en la calle Ramón y Cajal número 3, reparte suerte en Navidad. La última fue hace dos años, cuando tocó parte del tercer premio del sorteo del 6 de enero.

"También hemos dado muchos premios importantes, segundos, cuartos y quintos, siempre es igual de emocionante", ha concluido, destacando las buenas ventas de lotería registradas este año. "Esta campaña de Navidad ha ido muy bien, la gente tiene ilusión y eso se nota, las ventas han subido respecto a años anteriores".