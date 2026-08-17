El suministro eléctrico se interrumpirá en varias calles de Alcázar de San Juan este jueves por trabajo de mantenimiento

CIUDAD REAL 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan informa a la ciudadanía de que la compañía Unión Fenosa Distribución ha notificado la realización de trabajos programados de mantenimiento y desarrollo en la red de suministro eléctrico de la localidad.

Estas tareas se llevan a cabo con el objetivo de optimizar las infraestructuras y atender en las mejores condiciones las necesidades de suministro de la zona, recuerda el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para llevar a cabo estas intervenciones con las debidas garantías de seguridad, la empresa procederá a la interrupción temporal del suministro eléctrico este martes 18 de agosto en el intervalo comprendido entre las 8.00 y las 11.00 horas.

Se verán afectadas la avenida Cervera y las calles Fuerteventura, Paloma, Paz, Isla Alegranza y Manuel Rubio Herguido.