Suso Díaz abre este sábado con su folk americano la programación de la terraza del Natura Bistró de Cuenca

CUENCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Suso Díaz abre este sábado, 29 de junio, el escenario de la terraza de verano del restaurante Natura Bistró del Museo Paleontológico de Cuenca. Tras una pequeña actuación como telonero de Nat Simons en Los Clásicos, el gaditano regresa a la capital conquense en formato trío, con Jaime Hortelano y Helena Poza, para ofrecer una nueva ración de su repertorio con los Appaloosas, la banda con la que se está labrando un camino en la escena folk, country y americana del país.

¿Qué caracteriza el sonido appaloosa? El artista se muestra orgulloso de poder decir que, a estas alturas, "sonamos a nosotros", uno de los objetivos con los que se puso en marcha este proyecto en 2017. Naturalmente, hay influencias de clásicos de los 70 "y de músicos actuales del otro lado del charco".

Muchos de sus seguidores comentan que el primer sabor que le viene cuando escucha a Suso Diaz es el de Bruce Springsteen. El cantante acepta apurado, porque son unos zapatos que le quedan, afirma, "un poquito grandes", el cumplido de la comparación con el Boss, al que ha visto en todos los conciertos de su reciente gira por España y que es una de sus referencias "sobre todo en eléctrico", porque han mamado "mucho ese folk enérgico".

"Al final, lo que hacemos es folk con banda, o americana, si lo quieres llamar así", resume Díaz, que se considera sobre todo un escritor que da mucha importancia a las letras, que hablan de él y de cómo ve las cosas". El gaditano compone en inglés, un idioma que maneja con facilidad porque tiene familia en Estados Unidos, pero invita a sus seguidores a contactar con él si quiere recibir las letras traducidas, porque cree que "merece la pena".

"Suso Díaz & The Appaloosas nace porque yo venía junto a Jaime Hortelano de otra banda en la que escribía yo, pero luego pasaban la letra al castellano y me sentía incómodo, cantaba cosas que no me creía", confiesa el artista, al que le gustaría poder escribir también en español. "Pero a día de hoy no me veo. Al final, la música que escuchaba muchísimo antes de coger una guitarra era todo en inglés: Jackson Brown, Springsteen, Petty... Así que cuando me puse a hacer canciones, me salen en inglés, cuando lo he intentado en castellano me sale más impostado".

Respecto a la música, Suso Díaz cuenta con el apoyo de Jaime Hortelano, al que le ha dado "libertad total para hacer lo que quisiera" en el disco que están preparando. "Pero como funcionamos los Appaloosa es que yo llevo al local la idea y la melodía y luego los demás van metiendo lo que quieren, en ese sentido componemos como una banda", ha explicado.

El gaditano ha recorrido España los últimos meses como telonero de Nat Simons y se muestra muy agradecido por esta oportunidad que le ha permitido volver a disfrutar de la carretera. "Con los Appaloosas he girado mucho, somos músicos de meternos en una furgoneta a hacer kilómetros y hemos ido a Alemania, Suecia, Estados Unidos... Desde que me instalé en Madrid es algo que echaba muchísimo de menos y, aunque no ha sido con mi banda, se ha recuperado ese espíritu",

Díaz está satisfecho de esta experiencia porque "no es fácil ser telonero, porque tienes poco tiempo y lo que quieres decir lo tienes que condensar, pero no hemos tenido ni una experiencia negativa en toda la gira, todo ha salido genial".

Además, el gaditano destaca que ha sido una gira "para sembrar" y darse a conocer más allá del norte de Madrid, porque para ellos era más fácil, siendo de Cádiz, irse a Alemania, "porque ya que estás allí pasas un tiempo", que ir y volver al norte. En ese sentido, se muestra contento porque ha podido corroborar que tienen "público potencial de Despeñaperros para arriba".

Suso Díaz pasará el sábado por los Estudios Wolf de Cuenca, que han promovido este evento, antes del concierto en Natura, donde va a repasar su repertorio y seguramente mostrará alguna de las canciones del nuevo disco que están preparando y que espera poder grabar después del verano, aunque reconoce que es de los músicos que cierra el setlist prácticamente en el último momento, para sufrimiento de su compañera Helena, "a la que a veces tiene "un poco tensa".

El concierto dará comienzo a las 20.30 horas y tiene un precio de 10 euros.