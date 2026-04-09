Talavera advierte de incidencias puntuales en su servicio de recogida de basura por avería de vehículos

Camión del servicio de recogida de basura de Talavera de la Reina. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Limpieza Viaria del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Benedicto García, ha avanzado que se han averiado 5 camiones de carga lateral "por lo que previsiblemente habrá incidencias en la recogida de residuos, dada esta anómala situación".

García ha indicado que el Ayuntamiento está trabajando con mecánicos propios y externos para la reparación de estos vehículos "a la mayor brevedad posible" y además se reforzará la recogida con personal de limpieza viaria y del servicio de recogida de residuos "a fin de minimizar las molestias a los vecinos", según ha informado el Consistorio por nota de prensa.

No obstante también ha indicado que los servicios técnicos continúan evaluando las posibles causas por las que se producen tales averías "a fin de poder evitar de que se vuelvan a repetir".

Por otra parte, el concejal ha explicado que la próxima semana, a la flota de camiones de carga lateral con la que cuenta el Ayuntamiento se unirá otro más en régimen de alquiler, "y estamos a la espera de la entrada de los dos nuevos camiones que se han adquirido y que llegarán en el mes de mayo".

El concejal ha pedido disculpas a los vecinos "por las molestias que se les pueda ocasionar" y ha reiterado que el Ayuntamiento prosigue trabajando para "solventar estas anómalas situaciones".