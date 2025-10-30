Talavera celebra por primera vez el Día Internacional del Flamenco con "un gran flashmob" de las academias de la ciudad

TOLEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha anunciado la celebración del primer Festival del Día Internacional del Flamenco 'El arte que nos une', que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en la zona centro de la ciudad. La iniciativa reunirá a todas las academias que imparten flamenco de Talavera en un gran espectáculo abierto al público.

En rueda de prensa ha destacado que este evento "es una manera muy bonita de celebrar esta efeméride y, al mismo tiempo, de dinamizar la zona centro, lo que repercutirá positivamente en los comercios locales". Asimismo, ha subrayado que las academias de baile "constituyen un sector muy importante en nuestra ciudad" y ha reafirmado "el compromiso y apoyo del Ayuntamiento hacia ellas con iniciativas como esta y otras que se desarrollan a lo largo del año".

El alcalde también ha recordado que el flamenco está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al igual que la cerámica de Talavera, por lo que ha considerado "muy apropiado rendir homenaje a esta manifestación artística con un festival en el que participen todas las academias de la ciudad".

Gregorio ha agradecido "a la concejal de Festejos y Comercio esta iniciativa, y a todas las escuelas de baile su predisposición para que este evento sea posible", ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Por su parte la concejal, ha explicado que las academias que colaboraran serán Sal y Canela, ALMA, Miriam Jiménez, Rosa María Loaisa y Fernando El zapata, todas ellas llevarán a cabo un flashmob flamenco que comenzará a las 12.00 horas en diferentes puntos del centro de nuestra ciudad. Los lugares elegidos serán plaza de El Corte Inglés, San Isidro con Calle Greco, Plaza de la Trinidad, Calle Alfárez y Plaza de San Francisco.

El recorrido finalizará con la unión de todas las Academias en la Plaza del Reloj alrededor de las 14.00 horas, momento en el que realizarán "una gran coreografía conjunta a la que podrá sumarse todo aquel que quiera".

Además, "como broche final de este día lleno de arte y emoción", a las 18.00 horas en la Plaza del Reloj tendrá lugar la actuación del grupo local de flamenco Esencia Pura.

Guerrero ha incidido en que con esta nueva iniciativa, "se vuelve a sacar el comercio local a la calle, y se reafirma la apuesta del Ayuntamiento por el pequeño comercio y las academias de baile".

Por último, ha señalado que el objetivo es que "toda la ciudad y la comarca sientan el flamenco, que se escuche su compás".