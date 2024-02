Talavera exige al consejero de Fomento que cumpla el protocolo de 2007 y el Gobierno de C-LM sotierre las vías del AVE

TOLEDO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha pedido al consejero de Fomento, Nacho Hernando, que "se deje de echar balones fuera" sobre el AVE en la ciudad y que cumpla el protocolo del año 2007 firmado entre Junta, Ayuntamiento, Adif y ministerio de Fomento, "mediante el que la Junta se comprometía a asumir el coste del soterramiento."

Así ha respondido García-Barroso a las recientes declaraciones del consejero, al que le ha recordado que es la Junta quien debe hacerse cargo del soterramiento de las vías del tren, una intención que ya la tenía desde 2004, año en el José María Barreda, junto con la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ya manifestó su compromiso de "cofinanciar el soterramiento de las vías del a AVE", en presencia del exalcalde talaverano José Francisco Rivas.

Según ha informado el Consistorio, cuando se firmó el protocolo en 2007, el propio Barreda aseguró literalmente que: "Talavera de la Reina dispondrá de un bulevar impresionante de casi cuatro kilómetros sobre el trazado de la línea de alta velocidad, lo que hará que la Ciudad de la Cerámica gane, pero sobre todo, quien gana son sus comunicaciones, y en este caso el AVE y su estación".

Por eso, García-Barroso ha pedido a Nacho Hernando "que deje de escurrir el bulto, y que la Junta cumpla con lo pactado hace 17 años".

"De no hacerlo, será el Ejecutivo Autonómico el responsable de que las vías del tren no se sotierren, y no el Ayuntamiento", ha advertido.

"Nos gustaría que el señor Hernando fuera más riguroso con sus declaraciones", ha subrayado el portavoz, al que ha invitado de nuevo a que ponga en marcha el protocolo pactado, y que la Junta asuma su responsabilidad.

"17 años después creemos que ya es hora de que hagan algo por Talavera y hagan realidad algo de todo lo que prometen pero nunca materializan", ha finalizado.