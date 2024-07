Talavera reclama la ayuda del Estado y la Junta para que la ciudad sea "un centro logístico intermodal de primer orden"

TOLEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha afirmado que el equipo de Gobierno local sigue apostando por que "Talavera sea un centro logístico de primer orden, yendo a los máximos y por eso debe ser un centro logístico intermodal y no quedarnos en un paso intermedio", reclamando la ayuda del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Así se ha pronunciado en el acto de la 'Cadena Ser Conversa: Talavera, Centro Logístico del Suroeste', celebrado en la Ciudad de la Cerámica, y al que ha asistido el director de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, así como varios concejales de la Corporación municipal, David Moreno, Javier Muñoz-Gallego, Benedicto García, Gelen Delgado, Gerardo Sánchez, Macarena Muñoz y Pepa Blázquez, además de numerosos empresarios de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Gregorio ha reiterado que entre todas las administraciones deben lograr que Talavera sea un puerto seco intermodal, "un centro logístico en el que el transporte por carretera y el transporte ferroviario vayan de la mano".

En ese sentido, ha apuntado que la ciudad se encuentra en un lugar privilegiado en el centro de España, en un cruce de caminos hacia Andalucía, Extremadura o Portugal, pero también con conexión con Madrid o Castilla y León.

Por eso, al estar la ciudad ubicada en el sitio más adecuado "necesitamos la ayuda del resto de administraciones, porque tenemos que ir todas juntas" en este proyecto.

No obstante, el alcalde ha explicado que la administración estatal "es la que tiene que dar el primer paso", y ha recordado que aún se desconocen los planes del Ministerio de Transportes para la alta velocidad; "no sabemos si la petición que hemos realizado desde Talavera todos los partidos de que se pueda soterrar el AVE se va a realizar y que se haga ya".

Por eso, ha incidido en que la ayuda del Estado es fundamental, y también para que se electrifique la vía convencional, "porque para que haya una plataforma logística, tiene que venir el tren de mercancías y no únicamente el de pasajeros".

De ahí la necesidad de la ayuda del Estado y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que trabajando unidos "nuestra ciudad se convierta en un centro logístico en el centro de España y tengamos una zona de fuerte crecimiento económico social".

JUNTA REIVINDICA EL AVE Y LA INVERSIÓN PRIVADA DE META

De su lado, el director de Transportes y Movilidad, Rubén Sobrino, ha destacado que "tenemos claro y vamos todos de la mano en que el AVE tiene que llegar cuanto antes; que se tienen que dividir los tramos para hacer que en el 2030 pueda llegar la infraestructura; pero no sólo en la línea de Alta Velocidad, también en la electrificación de la línea de ferrocarril convencional por el que discurrirán las mercancías ya que estas suponen, al fin y al cabo, un mayor desarrollo económico y social de nuestro territorio, de Talavera, de su comarca y de toda la A5".

Sobrino ha coincidido en la perspectiva de que "Talavera se puede convertir en un nudo logístico de todo el suroeste ibérico, no solo de España sino también de Portugal" y por eso, ha subrayado "es importante que las infraestructuras lleguen, porque no hay logística si no hay unas infraestructuras del transporte rápidas y fiables; y por tanto estamos trabajando, con el Gobierno de España que es el competente, en estas infraestructuras para que se acelere los plazos y que llegue cuánto antes", según ha transmitido la Junta por nota de prensa.

Asimismo, el responsable de Transportes y Movilidad ha hecho referencia a la inversión privada que va a suponer Meta en Talavera de la Reina y la ha calificado de "gran noticia el que ya hemos anunciado, en varias ocasiones, que en julio terminará la información pública del Proyecto de Singular interés"

Sobrino ha recordado que Meta supone más de 1.000 millones de euros de inversión privada y ha asegurado que "la inversión y el fomento para el mayor desarrollo económico y social en Talavera del Gobierno regional es ineludible; el compromiso es total, y además tenemos un importante consenso en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras".