Talavera refuerza su papel como cabecera de comarca y apuesta por la unión con los municipios en las Mondas

El Alcalde De Talavera De La Reina, José Julián Gregorio, Preside El Encuentro Comarcano. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado el papel fundamental de la ciudad como cabecera de comarca y ha subrayado la necesidad de seguir potenciando la unión y la colaboración con los municipios del entorno, especialmente en el marco de la celebración de las Mondas.

En este sentido, Gregorio ha trasladado su agradecimiento a los alcaldes y alcaldesas de las localidades participantes, "por continuar fortaleciendo los sólidos lazos de unión con Talavera y contribuir a engrandecer una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional".

Según informa el Consistorio, Gregorio ha realizado estas manifestaciones en el Encuentro Comarcano celebrado en el Ayuntamiento, que ha contado con la presencia de un amplio número de representantes municipales de varias localidades de la comarca, evidenciando el compromiso conjunto con esta tradición.

El regidor ha destacado su intención de seguir impulsando la relación de Talavera con los municipios de las Antiguas Tierras y con todas las localidades vinculadas a las Mondas, remarcando que "esta celebración no tendría sentido sin su participación".

Asimismo, ha reiterado su reconocimiento "a todos aquellos que forman parte de esta fiesta ancestral, que se implican en sus actividades y, especialmente, en el Gran Cortejo de Mondas, logrando que Talavera luzca con todo su esplendor y proyecte un mensaje de unidad y convivencia en una jornada tan significativa para la ciudad".

Por último, Gregorio ha señalado la necesidad de promover nuevas acciones conjuntas que refuercen los vínculos entre Talavera y los municipios de su entorno, avanzando hacia un modelo de cooperación que favorezca el desarrollo común y la identidad compartida.

NUEVAS GRADAS

Con motivo de su fiesta grande, Talavera estrena gradas, ampliando su capacidad hasta las 350 localidades.

El Consistorio ha adquirido estas gradas, "lo que supondrán un ahorro, ya que anteriormente se alquilaban", y ahora además de darle uso para Mondas, se podrán utilizar en Semana Santa o en eventos deportivos, como ha dicho el alcalde.

El graderío está fabricado con aluminio aeronáutico y tablero finlandés, que son antideslizantes e hidrófugos cumpliendo con todas las certificaciones y homologaciones necesarias. Además, los Servicios Generales del Ayuntamiento han realizado una formación específica para su montaje, desmontaje y mantenimiento.