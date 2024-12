Talavera de la Reina luchará por que la integración de la estación del AVE sea lo "más cómoda posible" para los vecinos

TOLEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha dejado claro que se ha desbloqueado el proyecto del AVE para que esté operativo en 2030 "después de 25 años de espera" destacando que luchará "para que la integración de la estación en la ciudad sea lo más perfecta" y cómoda para todos los talaveranos.

Así se ha pronunciado ante los medios antes de la inauguración del Belén Municipal, donde ha reiterado que el Ministerio ha dado luz verde al estudio informativo del tramo Talavera-Oropesa, "que nos acerca más a 2030, toda vez que los proyectos constructivos se van a ir haciendo a la par".

Con respecto al soterramiento, ha dicho que es la parte "agridulce" y el alcalde ha dejado claro que el Ministerio de Transportes no lo contempla. "Es nuestro deseo y desde Talavera no vamos a dejar de lado este planteamiento, pero en lo que estamos de acuerdo es que en Talavera no esté dividida por un muro, algo que no va a suceder, como nos han asegurado desde el Ministerio", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Por eso, ha incidido en el trabajo que se va a realizar en la comisión técnica que se va a formar entre el Ayuntamiento y Adif, con técnicos de Urbanismo y de Medio Ambiente. El Ministerio, ha dicho el alcalde, ha propuesto una integración "en la que no hay muro que divida la ciudad, y toda la Corporación Municipal vamos a trabajar con esa mesa, para mejorarla".

Una integración que se va a producir en la estación actual, que se va a ampliar notablemente y cambiará radicalmente la imagen de la ciudad con grandes paseos verdes y zonas que facilitan el tránsito de viandantes y vehículos "y que va a revitalizar la zona del Carmen y de la Milagrosa".

Además, el alcalde ha señalado la importancia que tiene para la ciudad que el Gobierno de España haya comprometido trenes lanzadera a Madrid, "por lo que estaremos en el centro de la capital de España en 55 minutos"; unas lanzaderas que también irán a Toledo, para lo que la llegada a Madrid se cifra en aproximadamente hora, unos tiempos que se peleará para que se acorten toda vez que echen a andar las obras".

Gregorio ha destacado además que Talavera contará con transporte de mercancías, "lo que es capital para nuestra ciudad", ya que Talavera tendrá transporte de mercancías y viajeros, y será un impulso "imprescindible" para nuestra economía.

Con la electrificación de la vía y el transporte de mercancías "ya podremos optar a tener una plataforma logística intermodal y eso es algo que va a hacer que Talavera Reina esté en el mapa de las mercancías de España".

Por otra parte, ha explicado que ya ha hablado con la exalcaldesa de la ciudad y portavoz socialista Tita García, para informar sobre el contenido de la reunión que ampliará en un próximo encuentro con los concejales del PSOE, así como también reuniones con asociaciones y colectivos de la sociedad talaverana para trasladarles lo que el Secretario de Estado le ha comunicado.