El Teatro Auditorio de Cuenca abre sus puertas esta primavera a nombres como Joaquín Reyes y Ángel Martín

El Teatro Auditorio de Cuenca abre sus puertas esta primavera a destacados nombres como Joaquín Reyes y Ángel Martín. - MARCOSGPUNTO

CUENCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio 'José Luis Perales' estrena su programación de primavera este viernes 10 de abril con la calidad habitual y propuestas que abarcan todos los estilos artísticos, según ha destacado la concejala de Cultura, María Ángeles Martínez, protagonizadas por nombres propios como Joaquín Reyes, Ángel Martín o Pedro Pastor, así como atrayentes propuestas para el público infantil como el tributo al K-Pop 'Las guardianas del ritmo' o la magia de 'Alicia en el País de las Maravillas'.

La primera cita vendrá de la mano del alumnado del IES Santiago Grisolía y su 'Música en las aulas' con 'Tomeo y Loleta, un amor de circo', a la que se suma la celebración de los diez años de Zas!! Candil Folk bajo el lema '1.000 amigxs', ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El humor se reparte entre Ángel Martín y su espectáculo 'Somos monos', y el contraste generacional y transgresor de David Suárez y Jorge Yorya. Además, el talento del manchego Joaquín Reyes llegará con la obra 'La verdad' bajo la dirección de Juan Carlos Fisher; y teatro también con 'Qué difícil es', que lleva al espectador de la comedia al drama a través de un trajín de emociones, sueños, confesiones y amistades.

Pedro Pastor llevará su proyecto 'Diez años de La Vida Plena', que revisita aquel trabajo publicado en 2014 que es una fusión de ritmos y raíces. 'Nuestros martes' continúan atrayendo talento, como Javier Pelayo, el clarinete de Héctor García Tur, el cierre lírico de Alicia Sánchez y Marta Leiva, y la canción de autor en español, desde España hasta América Latina, con Manuel Murgui, Javier Viñas y Loma García.

'La farsa del Siglo de Oro 2.0', comedia en verso ambientada en un antiguo corral de comedias, y Colectivo 10 con 'Un arca en un diluvio de ruido', con piezas de microteatro a partir de textos de Juan Mayorga, son también propuestas destacadas.

Y para el público infantil, la magia de 'Alicia en el país de las maravillas' con Teatro Narea; la actualidad más de moda con el tributo musical al K-Pop de 'Las guardianas del ritmo'; y el teatro del grupo, referente europeo, Marie de Jongh con 'Mr. Bo', que apela a la emoción a través del gesto, el clown y la máscara.