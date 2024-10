Page aclara que cuando hablaba de recortes de servicios de emergencia se refería a Cospedal y no a Mazón

CUENCA/ALBACETE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aclarado este jueves que cuando ha hablado de "políticos que se hacen la foto pero previamente lo que hicieron es despedir y recortar a los servicios de emergencia" no se refería al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sino a su antecesora en el Gobierno castellanomanchego, María Dolores de Cospedal.

García-Page ha visitado este jueves Mira (Cuenca), una de las localidades castellanomanchegas afectadas por la DANA, donde se ha referido a los ciudadanos que critican que "los políticos vienen a hacerse la foto", para señalar que también "hay políticos que se hacen la foto pero previamente lo que hicieron es despedir y recortar a los servicios de emergencia".

Unas declaraciones que se han interpretado como referidas a Mazón por algunos medios y que han motivado que el presidente del PP regional, Paco Núñez, haya colgado en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje donde expresaba que no esperaba que "en estos momentos tan duros de emergencia" García-Page "se dedique a atacar, con el argumentario del @PSOE, al presidente @carlos_mazon_ , que está gestionando una catástrofe natural de enormes dimensiones".

"Ha demostrado poca altura de miras y nula lealtad institucional con el gobierno de la Comunidad Valenciana", finalizaba Núñez.

Con posterioridad y ya desde Letur (Albacete), el presidente regional, preguntado por esas afirmaciones del Partido Popular, ha señalado que "lo que es triste es que ayer me dijeran que estaban a disposición para ayudar en todo lo necesario y no duran ni 24 horas".

Dicho esto, ha indicado que no se refería a Mazón. "No sólo no me podía estar refiriendo al presidente de la Comunidad Valenciana por el que tengo el máximo respeto, me pongo en su lugar y estoy convencido de que está haciendo todo lo que está en su mano y seguramente más", ha manifestado García-Page, quien ha añadido que si pudiera estar refiriéndose a alguien era a la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.

"Entiendo que Núñez prefiera desviar el tiro hacia el presidente de Valencia en vez de desviarlo hacia la cantidad de gente que se dedicó a recortar los servicios de emergencia", ha señalado, instando a los 'populares' a "que sean discretos y que ayuden, que arrimen el hombro".