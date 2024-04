Teo Sobrino desacredita el postulado a la Presidencia del Fútbol de C-LM de Burillo e irá a la justicia para impedirlo

CIUDAD REAL, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Federación de Fútbol de Castilla-la Mancha Teodoro Sobrino ha desacreditado la intención de Pablo Burillo de intentar revalidar la Presidencia del órgano, considerando que toda vez que el todavía presidente no fue elegido asambleísta, no puede seguir adelante con su intención de aferrarse al cargo.

En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, ha tachado la situación de "sorprendente", recordando que Burillo se presentaba en Ciudad Real por un equipo de Tomelloso, donde no salió elegido, pese a que 65 de los 70 asambleístas que si consiguieron representación apoyan en principio su Presidencia.

Por tanto, "nadie quiso que continuara". "No salió elegido, ahora aparentemente no se da cuenta de que no puede presentarse por otro equipo ni por otra persona porque no ha sido elegido en su casa, si no es elegido en su casa no puede ir a otro lado", ha señalado después de saberse que Burillo, que no fue elegido, podría adoptar la representación del Villarrubia.

"No salió elegido por Ciudad Real y ahora quiere cambiarse a otro club. Pierde, no le eligen, y en vez de irse y dejar paso, decide, a sabiendas de que no puede, presentarse por otro club, algo que no puede ser porque el proceso electoral aún no ha acabado", ha aseverado.

Considera que el candidato "quiere reírse del fútbol castellanomanchego", e incluso "sabe de sobra que no puede hacerlo", ya que si no, se iría a los tribunales. "Nadie es alcalde si no es concejal antes, ni presidente del Gobierno si no es antes diputado. Ni es legal ni es ético", ha zanjado.

Ha confirmado igualmente que si Pablo Burillo se presenta por otro club, ese postulado sería recurrido ante la justicia, tanto la deportiva en primera instancia como en la ordinaria.

"Entendemos que no lo va a hacer porque sería infringir la norma. Esperemos que antes alguien le diga que ha perdido las elecciones y no puede seguir participando. Entendemos que desde algún ámbito le dirán que haga al favor de dimitir, como hicieron con Luis Rubiales", ha dicho, recordando que Burillo fue "de los que aplaudieron" al expresidente del fútbol español. "Ahora quiere hacer lo mismo que Rubiales".