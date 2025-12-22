Un tercer premio, dos cuartos y seis quintos dejan 1,2 millones por las cinco provincias de C-LM

Administración La Caprichosa en Toledo celebrando los premios del Sorteo de Navidad 2025 - JUANMA JIMENEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad celebrado este lunes, 22 de diciembre, ha dejado un total de 1.222.000 euros en Castilla-La Mancha, región que se ha visto salpicada por ocho de los trece grandes premios, si bien no ha tocado ni el segundo ni el 'Gordo'.

La provincia de Toledo, impulsada por el tradicional duelo entre las administraciones 'La Caprichosa' y 'Doña Lola' de la capital --que han repartido una serie de un cuarto y otra más de un quinto cada una--, ha sido el territorio más agraciado, con un total de 520.000 euros.

Albacete ha soltado 310.000 euros; Cuenca suma 160.000 euros repartidos en grandes premios; Ciudad Real se queda en 110.000 euros; y Guadalajara ha vuelto a ser la menos afortunada un año más, con apenas 72.000 euros en doce boletos de uno de los quintos premios.

El más jugoso de todos los premios que ha pasado por Castilla-La Mancha ha sido el tercero, el 90.693, que ha dejado 250.000 euros en un total de cuatro coordenadas distintas de la región.

El bar Adolfo's de Villarejo de Fuentes (Cuenca) ha otorgado dos décimos --100.000 euros--; un punto de venta en un supermercado de Letur, una tienda de ropa de bebés en Moral de Calatrava y un estanco de Toledo propiedad de un concejal del Gobierno local, han repartido tres más cada uno, a razón de 50.000 euros en cada caso.

DOS CUARTOS PREMIOS PARA EL DERBI TOLEDANO

El primer premio de los grandes en salpicar Castilla-La Mancha fue un cuarto, repartido en 'La Caprichosa', una de las sedes de la suerte de la capital regional que lleva ya siete años consecutivos repartiendo millones.

En esta ocasión, han sido 200.000 euros gracias a una serie completa del 78.477, el más tempranero de los premios que se han dejado caer en Castilla-La Mancha. Este número también ha viajado a Los Alejos (Albacete), con una serie completa, gracias a la Administración número 35 de Badalona, que hizo llegar la sábana a la peña La Montera del municipio.

El segundo de los cuartos se ha quedado a escasos metros, en 'Doña Lola', otra de las habituales a la hora de repartir suerte. En este caso, el número 25.508 ha dejado otros 200.000 euros más en la capital toledana.

QUINTOS PREMIOS

El más tempranero de los quintos, el 23.112, repartió una serie de diez décimos en Campo de Criptana, que han dejado 60.000 euros. Más tarde se dejaba ver el 60.649, que ha engrosado en 120.000 euros más el botín castellanomanchego, vendiendo una serie en 'Loterías Cañas' de Cuenca capital y otra más en 'Doña Lola', a 60.000 euros en cada sede.

El 77.715, que venía con el tercero de los quintos cantado este lunes debajo del brazo, ha dejado 72.000 euros en la provincia de Guadalajara, 60.000 en una serie en el centro de la capital y dos décimos más en Brihuega.

El quinto de los quintos, el 61.366, ha llegado a Albacete, dejando 60.000 euros en 'El Molino de la Suerte' de la calle Rosario de la capital.

El sexto quinto ha esquivado la región, mientras que el penúltimo ha vuelto a visitar 'La Caprichosa' en Toledo para dejar una serie más con otros 60.000 euros con el 41.716. El último de los quintos, ha rematado la jornada de suerte sin visitar Castilla-La Mancha.