Tercera generación de loteros en Criptana se estrena en el Sorteo con un quinto premio: "Es un orgullo"

Administración de Campo de Criptana que ha repartido el quinto premio 23.112 de la Lotería. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La administración de Lotería de Campo de Criptana de la calle Santa Ana, que ha repartido el primer quinto premio, el 23.112, se ha estrenado repartiendo suerte en el sorteo de Navidad, y su responsable, Pablo Olivares, que ocupa una "tercera generación" de loteros, ha mostrado su orgullo tras "todo lo que se trabaja".

En declaraciones a Europa Press, Olivares ha concretado que han vendido diez décimos --60.000 euros-- del 23.112, todos en ventanilla, y por el momento "aún nadie ha venido" a reclamarlos.

"Esperamos que sean vecinos, viene mucha gente de fuera, pero principalmente la gente de aquí es la que compra", ha afirmado este lotero.

Es la primera vez que esta administración reparte premios del Sorteo de Navidad, pero sí lo han hecho en otros sorteos como el de Euromillones, con 15 millones de euros repartidos en 2014.

Con todo, ha puesto en valor que con días como este vale la pena echar la persiana de su negocio "a las once de la noche un domingo". "Es un orgullo a todo lo que se trabaja", ha rematado.