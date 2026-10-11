Toledo acoge el 24 de octubre el I Congreso de Archivos y Patrimonio Musical de las Bandas de Música

Cartel del Congreso. - CONGRESO

TOLEDO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo se convertirá el próximo 24 de octubre en el epicentro de la salvaguarda cultural con la celebración del Congreso de Archivos y Patrimonio Musical de las Bandas de Música en Castilla-La Mancha, organizado por la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música y que cuenta con el patrocinio oficial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La cita tendrá lugar en el emblemático Castillo de San Servando y contará con la participación de destacados archiveros, historiadores y gestores culturales de todo el territorio nacional.

Ante la celebración de este evento, el presidente de la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Jorge Román Bustamante, ha querido destacar la relevancia de cuidar el legado musical de la región.

"Este congreso supone un punto de inflexión decisivo para nuestras sociedades musicales; necesitamos dotarnos de herramientas profesionales de catalogación y digitalización para asegurar que la memoria colectiva y el incalculable patrimonio de las bandas de Castilla-La Mancha queden blindados y perfectamente conservados para las futuras generaciones".

El congreso, tal y como informan los organizadores, nace con una clara vocación modernizadora y de protección del legado histórico musical.

Entre sus objetivos principales destacan el establecimiento de pautas comunes para la catalogación de archivos, el fomento de la cooperación mediante redes de trabajo profesionales, la promoción de la digitalización de fondos documentales y la puesta en valor de la tradición oral y los repertorios locales de las agrupaciones castellanomanchegas.

UN PROGRAMA DIVIDIDO EN DOS BLOQUES

La jornada matinal estará centrada en el Bloque de Archivos e iniciará a las 10.00 horas con la presentación institucional a cargo del propio presidente de la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música y un representante de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A continuación, Juan Francisco Prado, responsable del Archivo Municipal de Herencia y activo investigador centrado en la divulgación sobre la historia de la gestión del patrimonio histórico, propondrá un modelo de gestión basado en la norma ISAD(G) para las bandas de música regionales, destacando el rigor archivístico como herramienta esencial para la recuperación patrimonial y la salvaguarda de la memoria colectiva.

Seguidamente, Andrés Tejedor, integrante de la Banda Municipal de Soria y responsable de la puesta en valor de su legado musical, presentará el proyecto de digitalización del archivo de la formación soriana, destacando el uso de la tecnología para la recuperación patrimonial, la salvaguarda de la memoria colectiva de la institución y todo el proceso de modernización del archivo.

Por su parte, Miguel Sanz, Jefe de Sección de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, donde gestiona uno de los legados musicales más importantes del país, analizará los fondos documentales y la metodología de trabajo de su archivo, subrayando el rigor técnico necesario para la recuperación patrimonial y la correcta custodia del patrimonio de una de las bandas más prestigiosas del panorama internacional.

La sesión de tarde estará dedicada al Bloque de Patrimonio. Arrancará a las 16.00 horas con la intervención de Jorge García, licenciado en Filosofía, periodista cultural y especialista en gestión del patrimonio musical vinculado al Institut Valencià de Cultura (IVC), quien es el coordinador y coautor principal del proyecto cultural patrocinado por CaixaBank Música a la llum, dedicado a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio documental de las sociedades musicales valencianas.

A continuación, la profesora titular de Universidad en el área de Didáctica de la Expresión Musical en la Universidad de Jaén, Isabel María Ayala, analizará la evolución legal, la organización administrativa y el impacto social de las bandas de música civiles en España, centrando su ponencia en los orígenes de las agrupaciones en la actual comunidad de Castilla-La Mancha.

El broche técnico correrá a cargo de Ángel Martín-Fontecha y Ángel Javier Cárdenas, ambos historiadores y miembros del equipo redactor del expediente presentado por la Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música a la Junta de Comunidades, quienes profundizarán en la ponencia '¿Por qué declarar BIC la cultura bandística de Castilla-La Mancha?', abordando el patrimonio cultural inmaterial por su papel como elemento cohesionador de la identidad local y su valor como patrimonio musical vivo, una distinción legal que proporciona el máximo blindaje institucional para asegurar la protección, investigación histórica y divulgación de un legado que enriquece y sostiene de forma indispensable las fiestas tradicionales de sus pueblos.