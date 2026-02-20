Toledo acoge desde el lunes una nueva sesión del ciclo de encuentros culturales y de sensibilización sobre Palestina

Cartel del ciclo. - MARCHA DE TOLEDO POR PALESTINA

TOLEDO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo acogerá el próximo lunes, 23 de febrero, a las 19.00 horas una nueva sesión del 'Ciclo de encuentros culturales y de sensibilización: una mirada a la cultura y situación de Palestina', con la ponencia 'Literatura Palestina', a cargo del arabista y traductor Luis Miguel Cañada, profesor titular de literatura árabe de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El acto tendrá lugar en la Sala de Conferencias de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, y está organizado por la Marcha de Toledo por Palestina, tal y como ha informado en un comunicado.

Esta actividad forma parte de un ciclo destinado a acercar al público la riqueza cultural palestina y a reflexionar sobre la situación actual del pueblo palestino a través de la literatura, la historia y el diálogo intercultural.

El ponente realizará un recorrido por la literatura de Palestina de los últimos dos siglos, con la lectura de poemas de algunos de los autores y autoras más representativos, y la proyección de dos vídeos con poemas de Ibrahim Nasrallah. La conferencia abordará corrientes literarias y testimonios que reflejan la identidad, la memoria y la resiliencia del pueblo palestino.