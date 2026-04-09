Toledo celebra del 13 al 16 de abril el XII Ciclo de Cine sobre discapacidad intelectual

Presentación del XII Ciclo de cine sobre discapacidad intelectual en Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, ha presentado este jueves una nueva edición del Ciclo de Cine sobre Discapacidad Intelectual, acompañada por el director gerente de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado, y el director del ciclo, Tito Cañada.

Durante su intervención, Illescas ha destacado la estrecha relación entre el cine social y la inclusión, asegurando que "hablar de inclusión y hablar de cine social pueden ser las dos caras de una misma moneda".

En este sentido, ha subrayado que el cine social es aquel que "quiere llegar al corazón, erizar la piel y hacernos ponernos en el lugar de otras personas, fomentando la empatía en la ciudadanía".

Illescas ha destacado la labor de las entidades organizadoras y ha destacado que Plena Inclusión lleva más de 60 años trabajando por la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual, mientras que Feciso impulsa desde hace décadas un cine comprometido, "capaz de generar conciencia social".

Se trata de la XII edición que se celebrará del 13 al 16 de abril en el Círculo de Arte de Toledo a las 19:00 horas con entrada libre, una cita con la cultura, el cine y la inclusión que, según Collado, "permite acercar al público realidades muchas veces desconocidas a través del cine".

De hecho, ha subrayado que el objetivo es "cambiar la mirada" hacia una sociedad más inclusiva, solidaria y comprensiva, utilizando el cine como herramienta accesible para todos.

Además, ha explicado que tras las proyecciones se celebrarán coloquios para fomentar el diálogo y la reflexión sobre las realidades mostradas en pantalla.

Por su parte, Tito Cañada ha incidido en la necesidad de generar conciencia social de forma constante, señalando que "la diversidad es la normalidad".

El director del ciclo ha explicado que la programación incluye tres largometrajes y cuatro cortometrajes que abordan distintas realidades desde una perspectiva positiva y centrada en la vida cotidiana, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El lunes 13 de abril se proyectará la película 'Sorda' dirigida por Eva Libertad; el martes 'Nader y Samir' dirigida por Asghar Farhadi; el miércoles será el turno de la proyección de la selección de cortometrajes; y finalizará el jueves 16 de abril con la película española 'Wolfgang' de Javier Ruiz Caldera.

En este sentido, Cañada ha destacado la calidad de las obras seleccionadas, entre ellas producciones nacionales e internacionales, y ha señalado que el cine "tiene la capacidad de recrear la realidad y hacerla llegar al corazón del espectador".

Asimismo, ha invitado a los asistentes a acudir a las sesiones y "dejarse llevar" por las historias proyectadas.