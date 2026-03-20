Toledo celebra el Día Mundial del Teatro con una programación especial por el 450 aniversario del Mesón de la Fruta

Presentación de la programación especial por el 450 aniversario del Mesón de la Fruta. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Cultura, Ana Pérez, ha presentado en el Cafetín del Teatro de Rojas, la programación por el Día Mundial del Teatro, junto al actor Arturo Querejeta; a Esther Vera, de la Compañía Cazando Gamusino; a Jacobo Gallego, de Bravovante Teatro; a José Miguel Alonso y a Ramón González del Teatro del Grupo Cervantes.

Una programación con carácter excepcional, al coincidir con el 450 aniversario del Mesón de la Fruta y antiguo Corral de Comedias y que se celebrará entre el 25 y el 28 de marzo, con visitas guiadas, teatro en la calle y tres representaciones en el Teatro de Rojas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Así, desde el próximo miércoles 25 de marzo habrá Jornada de Puertas Abiertas, con visitas guiadas al Teatro de Rojas que permitirá a los asistentes conocer toda la maquinaria interior bajo el escenario en grupos máximos de diez personas. Habrá siete pases, tres en horario de mañana (09.00 h, 10.30 h y 12.00) y cuatro en horario de tarde (16.00 h, 17.00 h; 18.00 h y 19.00 h) y tendrán un coste de 3 euros.

Ya el jueves 26 de marzo, a las 11.00 horas, producciones Bravorante ofrecerá un pasacalles por el Casco Histórico desde la Plaza Mayor hasta Zocodover para narrar 'La espantable y jamás imaginada aventura de Don Quijote con los molinos de viento".

Por la tarde, a las 20.00 horas, el Teatro de Rojas acogerá la ficción sonora 'La lengua Madre' de Juan José Millas, bajo la interpretación de Arturo Querejeta, quien ha reconocido que participar en el Día Mundial del Teatro "es un orgullo y es algo absolutamente especial, sobre todo en el Rojas y en una ciudad en la que siempre me siento como en casa". Las entradas para este espectáculo podrán adquirirse a un precio de 5 euros.

La programación continuará el viernes 27 de marzo, Día Mundial del Teatro con la representación de la Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca y a cargo de la Compañía de Teatro Miguel de Cervantes.

Además, ese mismo día por la mañana, la compañía Soniclown realizará visitas al área de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario de Toledo. Una acción solidaria pensada para los más pequeños a través del juego y del humor, con la colaboración del hospital, a quien la concejal de Cultura ha agradecido su participación.

El ciclo concluirá en la plaza de Zocodover con dos funciones, a las 11.30 y 13.00 horas, del espectáculo "¡Ay pera, perita, pera!", de la compañía Cazando Gamusinos Teatro.

"Como veis empezamos en la calle y terminamos en la calle con una programación muy bonita con motivo de esta celebración, para todas las edades y para todos los gustos", ha señalado Ana Pérez.

Por último, la concejal ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de este programa que "se ha preparado de una manera muy especial y con mucho cariño por el equipo del Teatro de Rojas", ha concluido.