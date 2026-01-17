Toledo conmemora el 800 aniversario de su catedral gótica con un gran torneo de campanas el 24 de enero

Campanario de la Catedral Primada de Toledo. - REAL FUNDACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo (1226-2026), la ciudad acogerá un Torneo de Campanas conmemorativo el próximo 24 de enero, una gran acción sonora colectiva que convertirá el casco histórico de la ciudad en una arquitectura musical de bronce.

Durante cuarenta minutos, quince campanarios de la ciudad sonarán de manera coordinada en una obra estructurada en cuatro partes de diez minutos cada una, concebida como un recorrido sonoro por la historia, la memoria y la celebración de la Catedral gótica, ha informado la Real Fundación de Toledo en nota de prensa.

Las dos primeras partes estarán dedicadas a la recreación de toques de campanas antiguos, inspirados en los usos medievales de Toledo, evocando el paisaje sonoro de la ciudad en el siglo XIII. La tercera parte consistirá en un solemne Toque de Difuntos en memoria de Fernando III el Santo, rey bajo cuyo reinado se puso la primera piedra del templo, y de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo e impulsor decisivo del proyecto catedralicio.

El Torneo culminará con un Toque de Gloria, en el que todos los campanarios participantes harán sonar sus campanas de forma conjunta, expresando la alegría y la continuidad histórica de la Catedral ocho siglos después.

La interpretación con la dirección de Juan José Montero, correrá a cargo de los Seises de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo y de miembros de la Asociación de Campaneros de Madrid, especialistas en el tañido manual tradicional, subrayando la transmisión viva del patrimonio sonoro.

El público podrá escuchar el Torneo paseando por las calles del casco antiguo, percibiendo cómo el sonido se transforma según los espacios urbanos, o bien desde puntos elevados como el Mirador del Valle, desde donde Toledo se presenta como una gran orquesta de campanas al aire libre.

CAMPANARIOS PARTICIPANTES

Los campanarios participantes son el del la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, el de la Iglesia de Santo Tomé, el de la Iglesia de El Salvador, el de la Iglesia de San Andrés, el de la Iglesia de San Cipriano, el del Iglesia de San Nicolás, el del la Iglesia de San Sebastián, el convento de San Clemente, el convento de las Comendadoras de Santiago, el convento de las Concepcionistas, el convento de Carmelitas Descalzos, el convento de Santo Domingo el Real, el convento de Santo Domingo el Antiguo, el convento de las Jerónimas de San Pablo y el convento de San Antonio.

Este Torneo de Campanas se concibe como un acto conmemorativo, cultural y patrimonial, que pone en valor el papel de las campanas como voz histórica de la Catedral y de la ciudad de Toledo.