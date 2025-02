Toledo estrena cinco autobuses eléctricos y accesibles que servirán a la nueva línea 32 y admiten pago con tarjeta

TOLEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo ha incorporado cinco nuevos autobuses eléctricos con tecnología moderna y mayor accesibilidad, que permitirán el pago con tarjeta de crédito.

El alcalde, Carlos Velázquez, ha sido el encargado de presentar la puesta de largo de los nuevos vehículos, que desembarcan ahora tras un proceso de un año, ya que hace 365 días "la situación era muy distinta".

"No solo no había autobuses nuevos, sino que no había terminado la limpieza de la dana. El tiempo a veces pasa para bien", ha insistido, apuntando que hace doce meses arrancaba el procedimiento para llegar a esta presentación.

En la presentación de la nueva flota, Antonio Ruiz, de Grupo Ruiz, ha recordado los daños sufridos en los autobuses tras la dana, al tiempo que se ha felicitado por el hecho de que en 2024 se superaran los siete millones de viajeros.

En la misma línea, el regidor toledano ha aplaudido las "cifras positivas" al cierre del mes de enero, a tenor de las cuales hace una proyección a doce meses que apunta a "batir récord de usuarios".

Unos autobuses que "no solamente contribuyen a mejorar el medioambiente, sino que mejoran el servicio a los usuarios, completamente accesbles", ha aseverado.

NUEVA LÍNEA, LA 32

Una nueva flota que incorpora dos minibuses que mejorarán el servicio en el casco, lo que permitirá poner en marcha a partir del próximo lunes la nueva línea 32, "que va a comunicar de manera directa un núcleo de población tan importante como es Valparaíso y La Legua, con más de 6.000 habitantes, con la zona de Santa María de Benquerencia, zona hospital y zona de consejerías".

Arrancará esta línea con dos trayectos por cada sentido, a primera hora de la mañana y a primera de la tarde, "fundamentalmente para prestar servicios a la gran cantidad de personas que viven en estos barrios y que realizan su trabajo en la zona de las consejerías".

Con frecuencias de lunes a viernes, esta línea "permite cumplir con la palabra y permite cumplir con los compromisos" de campaña eletoral.