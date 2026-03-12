Toledo estrena su nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses tras una inversión de 5,4 millones de euros

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inaugurando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

TOLEDO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Toledo ha inaugurado este jueves su nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, un edificio construido con una inversión de 5,4 millones de euros y que dará servicio tanto a toda la provincia toledana como a la de Ciudad Real.

Un instituto que ha sido inaugurado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha puesto de relevancia que esta obra es parte de "la mayor transformación de la justicia en décadas" que, ha apuntado, se está llevando a cabo desde el Gobierno central.

Una transformación que, ha profundizado, ha conllevado mejoras legislativas como la Ley de Eficiencia, o la implementación de los tribunales de instancia "que tan buenos resultados están teniendo".

Unas reformas legislativas que, ha añadido, también necesitan medios humanos, "personas en el número que sea adecuado para que haya resoluciones ágiles" que se produzcan "en tiempos muy razonables".

En este sentido, ha recordado que este mismo miércoles se anunciaba la creación de 200 nuevas plazas de fiscales, así como de 500 nuevos jueces, "una creación y un incremento nunca antes visto en la historia de la democracia".

"Por tanto reformas legislativas, tribunales de instancia, Ley de Eficiencia, 700 nuevas plazas y también inmuebles modernos, edificios e instalaciones modernas como esta para que los profesionales, los forenses los sanitarios y los técnicos puedan hacer su trabajo en unas condiciones absolutamente óptimas para el ejercicio de su labor", ha aseverado.