Tolón defiende a los sindicatos aunque elude entrar "en las provocaciones" del alcalde de Torrijos

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Toledo, Milagros Tolón, ha defendido este viernes la labor de las organizaciones sindicales tras las descalificaciones del alcalde de Torrijos, Andrés Martín, que los calificó como "comegambas" tras la Huelga General del 11 de noviembre.

En una atención a medios realizada en Pulgar (Toledo) junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Tolón ha destacado la función de los sindicatos argumentando que "si tenemos hoy un salario mínimo mayor, es también por el acuerdo entre los sindicatos y los empresarios" así como la "revalorización de las pensiones".

La ministra se ha referido directamente a las centrales sindicales UGT y CCOO recordando "la labor que están haciendo durante muchos años desde la transición española".

Sin embargo, ha eludido valorar las declaraciones del primer edil de Torrijos. "No soy amiga del insulto, no voy a entrar en las provocaciones", ha señalado la candidata del PSOE, planteando, no obstante, que "quien insulta a los sindicatos, en este caso, insulta a los trabajadores y a las trabajadoras de este país".

"LAS ENCUESTAS VALEN PARA LO QUE VALEN"

Por otra parte, Milagros Tolón ha asegurado afrontar la campaña con "mucha ilusión, con muchas ganas y con mucha esperanza", matizando los sondeos que arrojan una mayoría para PP y Vox en la provincia y la región.

"Las encuestas valen para lo que valen, ayer salió el CIS donde decía prácticamente lo contrario", ha señalado la candidata.

"Lo más importante es que el 29 de noviembre haya un voto en esta provincia y en esta región de progreso de mirar al futuro y no retroceder al pasado no solamente en derechos sino también en libertades", ha añadido.

La ministra de Educación ha reivindicado el crecimiento de la inversión en educación pública, apuntando al crecimiento de la Formación Profesional. "Ya tenemos un millón doscientos mil alumnos en Formación Profesional con una inserción laboral de casi el 90%", ha señalado Tolón.

"Esto se traduce en una cosa, y es que el 29 de noviembre no solamente la gente progresista, sino los demócratas, voten al Partido Socialista para que España siga avanzando, no solamente por nuestros padres que vivieron la transición, por nosotros mismos, sino también por el futuro de nosotros", ha sentenciado.