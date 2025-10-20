Tolón dice que no le consta investigación a Page y que "nadie puede cuestionar la honradez" del presidente de C-LM

Archivo - La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante el acto de conmemoración del 50 Aniversario del Parque Empresarial Campollano, a 12 de junio de 2024, en Albacete - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha afirmado este lunes que no le "consta" que ninguna Subdelegación del Gobierno haya "investigado a nadie", después de que el presidente regional, Emiliano García-Page, desvelara en el Debate del Estado de la Región que había sido investigado por un subdelegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

A preguntas de los medios tras presentar la II Carrera Solidaria Ruta 091, ha vuelto a destacar "el magnífico trabajo" que hacen los delegados del Gobierno, "no solamente de Castilla-La Mancha sino de toda España, en momentos complicados, no solamente con las dificultades que tenemos del día a día".

"A mí, como delegada del Gobierno, no me consta que ningún subdelegado ni desde ninguna Subdelegación se haya investigado a nadie", ha sostenido, para mostrar todo su "respeto" al presidente del Ejecutivo regional: "No creo que nadie pueda cuestionar su honradez después de tantos años".

Distintas subdelegaciones del Gobierno en Castilla-La Mancha preguntadas por Europa Press al respecto durante este lunes se han remitido a las palabras de la delegada del Gobierno en la región sobre este asunto.