Tolón, que entiende que CLM "quiera más", destaca el "gran esfuerzo" del Gobierno de Sánchez con la condonación de deuda

La delegada de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la operación 'Reginae' que ha llevado a cabo la Guardia Civil de Toledo. - DELEGACIÓN

TOLEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, ha asegurado entender que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha cada vez quiera más financiación estatal, pero ha pedido reparar en el "gran esfuerzo" que va hacer el Consejo de Ministros a la hora de asumir esta condonación de la deuda a las Comunidades Autónomas.

"También ese esfuerzo que está haciendo para que sea mayor la financiación de nuestra comunidad autónoma", ha defendido Tolón, preguntada por la postura del Gobierno castellanomanchego ante la condonación de deuda que aprobará este martes el Consejo de Ministros, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de una operación de la Guardia Civil.

"Aparte de esta condonación de la deuda, recordar que hace muy poquito se aprobaron las entregas a cuenta para este año y para el próximo. Entregas a cuenta que suponen un aumento del 8,9% de dinero a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, pero ya se ha comprometido para el próximo año que se va a aumentar más de un 7%. Es la mayor financiación que el Gobierno de España ha hecho a esta comunidad autónoma durante su historia, sin contar todas las ayudas de los fondos Next Generation, que son más de 2.600 millones de euros que han venido a la región", ha destacado.

OBRAS EN LA TO-23

En otro orden de cosas, se ha pronunciado sobre las críticas del equipo de Gobierno de Toledo, dirigidas al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, después de que este lunes arranquen las obras del carril bici que unirá Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia, que afectarán al tráfico de la ciudad.

Tolón, que ha explicado que ésta es la última fase de una intervención que arrancó el 26 de abril de 2024 y está previsto que finalice el primer semestre de 2026, ha reconocido que cada vez que se hacen obras "siempre hay inconvenientes".

"Tráfico y Ministerio están coordinados para que los inconvenientes sean menores. Va a haber cortes puntuales, pero lo más importante es que se va a hacer una obra muy demandada por la ciudad de Toledo, que es el carril bici, y también la conexión peatonal entre dos barrios importantes de la ciudad, como el barrio de Santa Bárbara y el Polígono".